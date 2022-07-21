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"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США - РИА Новости, 21.07.2022
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"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США
"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США - РИА Новости, 21.07.2022
"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США
Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за призыв к США отправить Киеву системы ПВО. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:36
2022-07-21T18:51
в мире
владимир зеленский
сша
украина
елена зеленская
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за призыв к США отправить Киеву системы ПВО.Многие посчитали, что супруга главы государства не имеет полномочий, чтобы что-то требовать у других стран, а некоторые предположили, что Зеленский будет и дальше посылать своих родственников, чтобы те добивались поставок вооружения."Имейте совесть, женщина, сначала у нас Зеленский месяцами требовал, кто дальше, тесть?" — возмутился Terri Maadi."Почему первая леди просит оружие? Да, она занимает высокое положение "жены". Но она не в том положении, чтобы требовать что-либо от международного сообщества", — считает Catmanjohn."Вы никогда не увидите ее среди украинцев — ни ее, ни ее мужа. Почему-то украинский народ для этих двоих лишь пушечное мясо, служащее интересам США и Великобритании", — написал Vertyo Vergkiuy."Как насчет того, чтобы призвать к миру и перестать быть марионеткой США? Ведь гибнут ваши люди", — подчеркнул Moogabee."Зеленский требует денег, она требует оружие, и никто из них не хочет это остановить!? Сколько людей должно умереть, прежде чем будет достаточно?" — задался вопросом Phillyhere."О, у них закончились бесплатные боеприпасы для продажи другим странам?" — пошутила Evola."Все, что делает Запад, — это убивает больше украинцев. Все это не наша проблема, и мы должны держаться подальше от этого", — подытожили читатели.Ранее жена Владимира Зеленского Елена во время выступления в американском конгрессе призвала США помочь ее стране средствами противовоздушной обороны. Напомнив о скором уходе конгресса на каникулы, она призвала законодателей оперативно решить этот вопрос. США ранее уже пообещали передать Украине современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804004957.html
https://ria.ru/20220620/ritter-1796828582.html
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в мире, владимир зеленский, сша, украина, елена зеленская
16:36 21.07.2022 (обновлено: 18:51 21.07.2022)
 
"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США

Читатели Daily Mail пристыдили жену Зеленского за призыв к США дать Украине больше оружия

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЖена президента Украины Елена Зеленская
Жена президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Жена президента Украины Елена Зеленская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за призыв к США отправить Киеву системы ПВО.
Многие посчитали, что супруга главы государства не имеет полномочий, чтобы что-то требовать у других стран, а некоторые предположили, что Зеленский будет и дальше посылать своих родственников, чтобы те добивались поставок вооружения.
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"Имейте совесть, женщина, сначала у нас Зеленский месяцами требовал, кто дальше, тесть?" — возмутился Terri Maadi.
"Почему первая леди просит оружие? Да, она занимает высокое положение "жены". Но она не в том положении, чтобы требовать что-либо от международного сообщества", — считает Catmanjohn.
"Вы никогда не увидите ее среди украинцев — ни ее, ни ее мужа. Почему-то украинский народ для этих двоих лишь пушечное мясо, служащее интересам США и Великобритании", — написал Vertyo Vergkiuy.
"Как насчет того, чтобы призвать к миру и перестать быть марионеткой США? Ведь гибнут ваши люди", — подчеркнул Moogabee.
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"Зеленский требует денег, она требует оружие, и никто из них не хочет это остановить!? Сколько людей должно умереть, прежде чем будет достаточно?" — задался вопросом Phillyhere.
"О, у них закончились бесплатные боеприпасы для продажи другим странам?" — пошутила Evola.
"Все, что делает Запад, — это убивает больше украинцев. Все это не наша проблема, и мы должны держаться подальше от этого", — подытожили читатели.
Ранее жена Владимира Зеленского Елена во время выступления в американском конгрессе призвала США помочь ее стране средствами противовоздушной обороны. Напомнив о скором уходе конгресса на каникулы, она призвала законодателей оперативно решить этот вопрос. США ранее уже пообещали передать Украине современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.
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В миреВладимир ЗеленскийСШАУкраинаЕлена Зеленская
 
 
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