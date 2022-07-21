https://ria.ru/20220721/zelenskaya-1804074571.html
"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США
"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США - РИА Новости, 21.07.2022
"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США
Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за призыв к США отправить Киеву системы ПВО. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:36
2022-07-21T16:36
2022-07-21T18:51
в мире
владимир зеленский
сша
украина
елена зеленская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/10/1559851003_0:226:3070:1953_1920x0_80_0_0_e84ac778c171430a26ca5a0733fa3ae3.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за призыв к США отправить Киеву системы ПВО.Многие посчитали, что супруга главы государства не имеет полномочий, чтобы что-то требовать у других стран, а некоторые предположили, что Зеленский будет и дальше посылать своих родственников, чтобы те добивались поставок вооружения."Имейте совесть, женщина, сначала у нас Зеленский месяцами требовал, кто дальше, тесть?" — возмутился Terri Maadi."Почему первая леди просит оружие? Да, она занимает высокое положение "жены". Но она не в том положении, чтобы требовать что-либо от международного сообщества", — считает Catmanjohn."Вы никогда не увидите ее среди украинцев — ни ее, ни ее мужа. Почему-то украинский народ для этих двоих лишь пушечное мясо, служащее интересам США и Великобритании", — написал Vertyo Vergkiuy."Как насчет того, чтобы призвать к миру и перестать быть марионеткой США? Ведь гибнут ваши люди", — подчеркнул Moogabee."Зеленский требует денег, она требует оружие, и никто из них не хочет это остановить!? Сколько людей должно умереть, прежде чем будет достаточно?" — задался вопросом Phillyhere."О, у них закончились бесплатные боеприпасы для продажи другим странам?" — пошутила Evola."Все, что делает Запад, — это убивает больше украинцев. Все это не наша проблема, и мы должны держаться подальше от этого", — подытожили читатели.Ранее жена Владимира Зеленского Елена во время выступления в американском конгрессе призвала США помочь ее стране средствами противовоздушной обороны. Напомнив о скором уходе конгресса на каникулы, она призвала законодателей оперативно решить этот вопрос. США ранее уже пообещали передать Украине современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804004957.html
https://ria.ru/20220620/ritter-1796828582.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220721/oruzhie-1804037507.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/10/1559851003_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_242a1ea064fafa7c8a5d687754413f29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, сша, украина, елена зеленская
16:36 21.07.2022 (обновлено: 18:51 21.07.2022)
"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США
Читатели Daily Mail пристыдили жену Зеленского за призыв к США дать Украине больше оружия
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Читатели британского таблоида Daily Mail
раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за призыв к США отправить Киеву системы ПВО.
Многие посчитали, что супруга главы государства не имеет полномочий, чтобы что-то требовать у других стран, а некоторые предположили, что Зеленский будет и дальше посылать своих родственников, чтобы те добивались поставок вооружения.
"Имейте совесть, женщина, сначала у нас Зеленский месяцами требовал, кто дальше, тесть?" — возмутился Terri Maadi.
"Почему первая леди просит оружие? Да, она занимает высокое положение "жены". Но она не в том положении, чтобы требовать что-либо от международного сообщества", — считает Catmanjohn.
"Вы никогда не увидите ее среди украинцев — ни ее, ни ее мужа. Почему-то украинский народ для этих двоих лишь пушечное мясо, служащее интересам США
и Великобритании", — написал Vertyo Vergkiuy.
"Как насчет того, чтобы призвать к миру и перестать быть марионеткой США? Ведь гибнут ваши люди", — подчеркнул Moogabee.
"Зеленский требует денег, она требует оружие, и никто из них не хочет это остановить!? Сколько людей должно умереть, прежде чем будет достаточно?" — задался вопросом Phillyhere.
"О, у них закончились бесплатные боеприпасы для продажи другим странам?" — пошутила Evola.
"Все, что делает Запад, — это убивает больше украинцев. Все это не наша проблема, и мы должны держаться подальше от этого", — подытожили читатели.
Ранее жена Владимира Зеленского
Елена во время выступления в американском конгрессе призвала США помочь ее стране средствами противовоздушной обороны. Напомнив о скором уходе конгресса на каникулы, она призвала законодателей оперативно решить этот вопрос. США
ранее уже пообещали передать Украине
современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.