https://ria.ru/20220721/zelenskaya-1804074571.html

"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США

"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США - РИА Новости, 21.07.2022

"Кто дальше, тесть?" Британцы высмеяли визит жены Зеленского в США

Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за призыв к США отправить Киеву системы ПВО. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:36

2022-07-21T16:36

2022-07-21T18:51

в мире

владимир зеленский

сша

украина

елена зеленская

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену за призыв к США отправить Киеву системы ПВО.Многие посчитали, что супруга главы государства не имеет полномочий, чтобы что-то требовать у других стран, а некоторые предположили, что Зеленский будет и дальше посылать своих родственников, чтобы те добивались поставок вооружения."Имейте совесть, женщина, сначала у нас Зеленский месяцами требовал, кто дальше, тесть?" — возмутился Terri Maadi."Почему первая леди просит оружие? Да, она занимает высокое положение "жены". Но она не в том положении, чтобы требовать что-либо от международного сообщества", — считает Catmanjohn."Вы никогда не увидите ее среди украинцев — ни ее, ни ее мужа. Почему-то украинский народ для этих двоих лишь пушечное мясо, служащее интересам США и Великобритании", — написал Vertyo Vergkiuy."Как насчет того, чтобы призвать к миру и перестать быть марионеткой США? Ведь гибнут ваши люди", — подчеркнул Moogabee."Зеленский требует денег, она требует оружие, и никто из них не хочет это остановить!? Сколько людей должно умереть, прежде чем будет достаточно?" — задался вопросом Phillyhere."О, у них закончились бесплатные боеприпасы для продажи другим странам?" — пошутила Evola."Все, что делает Запад, — это убивает больше украинцев. Все это не наша проблема, и мы должны держаться подальше от этого", — подытожили читатели.Ранее жена Владимира Зеленского Елена во время выступления в американском конгрессе призвала США помочь ее стране средствами противовоздушной обороны. Напомнив о скором уходе конгресса на каникулы, она призвала законодателей оперативно решить этот вопрос. США ранее уже пообещали передать Украине современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804004957.html

https://ria.ru/20220620/ritter-1796828582.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/oruzhie-1804037507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир зеленский, сша, украина, елена зеленская