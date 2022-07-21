https://ria.ru/20220721/zasedanie-1804116535.html

В России прошло первое заседание совета научного "суперреактора" МБИР

В России прошло первое заседание совета научного "суперреактора" МБИР - РИА Новости, 21.07.2022

В России прошло первое заседание совета научного "суперреактора" МБИР

Первое заседание консультативного совета международного центра исследований на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:40

2022-07-21T18:40

2022-07-21T18:40

россия

димитровград

китай

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

объединенный институт ядерных исследований

магатэ

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первое заседание консультативного совета международного центра исследований на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития атомной энергетики, прошло в городе Димитровграде Ульяновской области, на нем были определены профильные комитеты, которые проработают интернациональную программу исследований на этой установке.Об этом сообщила пресс-служба компании "Росатома" "Лидер Консорциума "Международный центр исследований (МЦИ) на базе реактора МБИР".В мероприятии очно и в онлайн-формате приняли участие свыше 80 ученых, экспертов и руководителей из более 30 ведущих научных центров России, Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Сербии, Белоруссии, Алжира, Армении, международных организаций – МАГАТЭ и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, город Дубна, Московская область).В ходе мероприятия участники заседания совета распределились на профильные комитеты: по замыканию ядерного топливного цикла, по исследованию материалов и топлива, по безопасности использования ядерных технологий, по валидации кодов (больших программных комплексов), по неэнергетическим применениям ядерных технологий.В рамках комитетов будут детально прорабатываться научные направления для будущей международной программы исследований на реакторной установке МБИР, которую представят к обсуждению в рамках второго заседания совета до конца 2022 года.Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде. Ввод реактора в эксплуатацию намечен на вторую половину 2020-х годов.Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла, позволяющего решить существующие сырьевые и экологические проблемы атомной отрасли. При этом возможности проведения экспериментальных исследований увеличатся кратно.На базе МБИР намечено создать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, Россия подтвердит свое лидерство в мировой научной ядерной повестке до конца текущего столетия.

https://ria.ru/20220708/rosatom-1801224758.html

россия

димитровград

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, димитровград, китай, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенный институт ядерных исследований, магатэ