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Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом

Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом - РИА Новости, 21.07.2022

Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом

Уже второй раз за неполную неделю украинские вооруженные формирования ударили по Запорожской АЭС. Первый удар был нанесен в понедельник, второй — вчера, в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:44

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Уже второй раз за неполную неделю украинские вооруженные формирования ударили по Запорожской АЭС. Первый удар был нанесен в понедельник, второй — вчера, в результате чего ранения получили одиннадцать сотрудников станции, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.Многие по инерции считают, что это лишь очередной этап террористической деятельности киевских силовиков и направлен он на запугивание фактически собственных мирных граждан, а также имеет целью как можно сильнее и больше уничтожить или хотя бы повредить ключевых объектов инфраструктуры. Это правда, но лишь небольшая часть ее.Сегодня, когда срок проведения СВО уверенно приближается к полугоду, события начального периода из-за хлещущего ежедневного потока информации изрядно поистерлись в памяти, а многое и вовсе забылось. Однако Запорожская АЭС в хронике событий стоит особняком.Атомная электростанция с самых первых дней постоянно мелькала в новостных лентах, украинская и западная пропаганда выстроили на ее базисе поистине колоссальные пирамиды лжи. Утром 4 марта, когда российские войска окончательно установили контроль над периметром ЗАЭС, украинская пресса при поддержке своих зарубежных коллег по манипуляциям устроили форменную истерику, рассказывая небылицы о русских танках, что якобы прямой наводкой били по зданиям энергоблоков.Всего сутки спустя страницы мировой прессы заполонило выступление Владимира Зеленского, чьи слова эхом повторяли высокопоставленные американские политики, где говорилось, что из-за действий российской армии мир, процитируем дословно, находится в одном шаге от страшной техногенной катастрофы. Правда, практически сразу выяснилось, что это полнейшее вранье, и тема, покружив пару дней в широком поле, была аккуратно убрана в чулан во избежание неудобных вопросов.Отметим отдельно, что ни одно из заявлений киевских властей относительно грубейших нарушений технического регламента эксплуатации станции, умышленного создания условий для возникновения аварийной ситуации или применения тяжелого вооружения против объектов производственной инфраструктуры так и не получило фактического подтверждения. Не было представлено ни фотографий, ни видео, а искусственно надуваемая истерика основывалась исключительно на голословных утверждениях.Зато доказательств преступной деятельности киевских силовиков в избытке.Первый удар 18 июня был осознанно нанесен по скоплению сотрудников АЭС, закончивших пересменку. Результат — десяток раненых.Спустя два дня украинские войска применили ударные дроны-камикадзе западного производства, ударив по парковке буквально в сотне метров от одного из энергоблоков. Поскольку повредить контайнмент не смогло бы даже прямое попадание из тяжелой артиллерийской установки или крушение самолета, вывод напрашивается сам собой: ВСУ и их западные кураторы изначально ставили себе целью убить и покалечить как можно больше людей, вызвав панику и сорвав работу.По заявлению главы местной военно-гражданской администрации ЗАЭС сегодня работает всего на 70 процентов от своей проектной мощности, электроэнергия направляется на нужды региона, а впоследствии ее излишки — если Украина откажется покупать мегаватты — будут перенаправлены в Крым. Последний факт вызывает некоторые сомнения, потому что полуостров отлично энерговооружен и не имеет моста подходящей мощности для обеспечения перетоков с материка в сторону Джанкоя. Продукция запорожских атомщиков не востребована и на Донбассе. Только в Донецкой области находятся восемь тепловых электростанций, которые до печальных событий 2014 года отлично справлялись с задачей питания мощного промышленного кластера Донбасса. Проще говоря, судьба Запорожской АЭС и ее дальнейшая деятельность напрямую зависит от конечных результатов спецоперации.Нас интересует, почему же Киев со столь маниакальным упорством продолжает бить по крупнейшей в Европе атомной электростанции. Позволим себе несколько основанных на фактах предположений.Первая сторона сугубо военная.Украина прекрасно понимает, что Россия приложит все возможные военно-технические усилия, чтобы защитить такой большой, важный и опасный объект. Вопрос тут даже не столько в опасности второго Чернобыля, сколько в проверке боевых качеств и характеристик российских противовоздушных средств, которыми, без малейших сомнений, насыщен район вокруг электростанции. Украинская сторона при помощи западных инструкторов гарантированно ведет все виды разведки, фиксируя районы размещения российских установок ПВО, углы прикрытия, скорость и высоту срабатывания средств обнаружения и перехвата. Насколько успешна эта работа, вопрос к профильным военным специалистам, но, судя по тому, что станция продолжает работать, российские военные тоже не зря свою кашу едят.Второй момент связан с большой политикой и непрекращающимися попытками Киева создать России образ неуправляемого кровожадного чудовища.Украинский оператор "Энергоатом" с момента перехода станции под контроль российских войск и технических специалистов "Росатома" развернул целую кампанию по нагнетанию истерии и паники. Киев безостановочно бомбардировал МАГАТЭ письмами с жуткими историями о якобы готовящихся российской стороной терактах, о пытках сотрудников и подготовке к тяжелым боям, скромно умалчивая, от кого же собрался обороняться новый гарнизон АЭС.На протяжении июня "Энергоатом" дважды терял связь с системами наблюдения на Запорожской АЭС, всякий раз сваливая это на диверсии с российской стороны. Правда, очень быстро выяснилось, что передача данных осуществлялась по каналам связи мобильного оператора "Водафон", который наряду с остальными отключила именно украинская сторона. В конце июня генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что готов сформировать и возглавить контрольную комиссию, которая без промедления отправится на ЗАЭС, чтобы проверить и обеспечить ядерную и физическую безопасность станции. Первого июля связь со станцией была восстановлена, и МАГАТЭ вновь получила возможность контролировать происходящее. С учетом, что Украина наглухо заблокировала в регионе работу собственных мобильных операторов, это косвенно говорит о том, что российская сторона пошла навстречу и был найден некий компромисс.Позиция Украины резко изменилась после того, как МАГАТЭ и в самом деле собралось посетить Энергодар и тамошний атомный объект.По непроверенным, но очень упорным слухам, россияне пообещали представить международной комиссии доказательства деятельности Украины, нарушающие международные нормы по ядерной безопасности. "Энергоатом" тут же передумал и не просто перестал требовать от МАГАТЭ прибыть на ЗАЭС, но и запретил пропуск специалистов через линию соприкосновения в Запорожской области. Затем с разницей в два дня по станции были нанесены удары при помощи ракет и дронов, и теперь представители МАГАТЭ, которая подчеркнуто держится вне любых политических дрязг, совершенно точно туда не попадут. Такое вот удачное для Киева стечение обстоятельств.Третий аспект слегка похож на месть регионам, которые, судя по текущим результатам СВО, уже гарантированно не вернутся под контроль Киева.Если взглянуть на географическое деление объединенной энергетической системы Украины, мы увидим, что наиболее емкими в плане потребления являются три региона. По убыванию это Днепровская (26 процентов), Донбасская (23 процента) и центральная энергосистема (14 процентов). Средняя нагрузка на них составляет порядка 6600, 5800 и 3500 мегаватт соответственно.С учетом продвижения объединенных войск в Донецкой области можно с оговоркой считать, что Донбасская энергосистема целиком находится под контролем молодых республик или, другими словами, вне контроля Киева.Для Днепровской энергосистемы дать долевую оценку управления сложно, но здесь определяющим фактором является контроль за пресловутой Запорожской АЭС, ключевым объектом генерации, без электричества которого все украинские ЛЭП можно смело резать и сдавать в приемные пункты металла.То есть даже по самым грубым подсчетам, Украина лишилась доступа к 30-40 процентам собственных энергосистем, причем речь идет о самой мощной и загруженной (в силу промышленной насыщенности регионов) инфраструктуре. Осознавая невозможность вернуть все это богатство под свое крыло, Киев вполне может умышленно разрушать объекты, оставшиеся по другую сторону. Это хорошо укладывается в канву современной ментальности наших соседей.В завершение разговора напомним, что работа электростанций — это залог привычной современной жизни и обеспечивается он незаметной ежедневной работой энергетиков. Работающие ТЭС, ТЭЦ и АЭС — это свет, горячая вода в кранах и радиаторах, это спокойные довольные местные жители. Именно поэтому, увы, следует ждать новых терактов и ударов со стороны Украины. Она просто не может допустить, чтобы на освобожденных территориях наладилась жизнь, а уж про попадание в руки МАГАТЭ доказательств тайных операций на ядерных объектах и говорить не стоит.

https://ria.ru/20220720/aes-1803903665.html

https://ria.ru/20220720/oon-1803883635.html

https://ria.ru/20220720/zaes-1803781621.html

https://ria.ru/20220713/eksperimenty-1802098605.html

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украина, донбасс, магатэ, запорожская аэс, энергоатом, владимир зеленский, в мире