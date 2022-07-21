https://ria.ru/20220721/yutkin-1803987115.html
Виктор Юткин назначен врио главы администрации Краснознаменска
Виктор Юткин назначен врио главы администрации Краснознаменска - РИА Новости, 21.07.2022
Виктор Юткин назначен врио главы администрации Краснознаменска
В подмосковном городском округе Краснознаменск назначен временно исполняющий обязанности главы, им стал Виктор Юткин, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:40
2022-07-21T12:40
2022-07-21T12:40
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В подмосковном городском округе Краснознаменск назначен временно исполняющий обязанности главы, им стал Виктор Юткин, сообщает пресс-служба областного правительства.Ранее по собственному желанию сложила свои полномочия Виктория Коваленко."Советом депутатов городского округа Краснознаменск Московской области принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации городского округа Краснознаменск Виктора Юткина", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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