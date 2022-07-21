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"Мисс Москва-2022" стала переводчица Анна Янкова - РИА Новости, 21.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220721/yankova-1804154208.html
"Мисс Москва-2022" стала переводчица Анна Янкова
"Мисс Москва-2022" стала переводчица Анна Янкова - РИА Новости, 21.07.2022
"Мисс Москва-2022" стала переводчица Анна Янкова
Корону "Мисс Москва-2022" получила переводчица Анна Янкова, победительница была объявлена в ходе 26-го финала конкурса красоты и талантов "Мисс Москва-2022",... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:49
2022-07-21T22:59
олимпийские игры
ирина нельсон
отар кушанашвили
гусейн гасанов
сочи
шоубиз
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Корону "Мисс Москва-2022" получила переводчица Анна Янкова, победительница была объявлена в ходе 26-го финала конкурса красоты и талантов "Мисс Москва-2022", передает корреспондент РИА Новости."Янкова Анна — победительница этого года", — назвал имя победительницы ведущий шоу Артём Шалимов.В номинации "Московская красавица-2022" победила психолог Инна Лепилина, корону "Красы Москвы-2022" получила спортсменка Алена Акимова, а статус "Мисс Юная Москва-2022" завоевала 19-летняя Софья Раскина, которая в настоящее время получает медицинское образование.В конкурсе участвовали 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет, он прошел в Московском концертном зале "Известия Hall". По сложившейся традиции победительница получит возможность представить столицу на фестивале "Краса России" 27 октября 2022 года в Сочи.В этом году конкурс прошел в стиле бурлеск-шоу. Для гостей выступила с песней победительница конкурса "Краса России-2021" Екатерина Вельмакина. Все номера конкурсанток были поставлены под музыку группы Reflex. В перерывах между соревнованиями выступили исполнители Konfuz, Mitchel, Gidayat, и певица IVKA. Солистка группы Reflex Ирина Нельсон также вышла на сцену и исполнила два хита группы — "Нон-стоп" и "Сойти с ума".В составе жюри — журналист Отар Кушанашвили, композитор и продюсер Вячеслав Тюрин, директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, главный редактор журналов Modny Dom и World Beauty Беатрис Малахова, инфлюенсер Гусейн Гасанов и телеведущая, "Вице-мисс Москва 2014" Арина Данилова.
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олимпийские игры, ирина нельсон, отар кушанашвили, гусейн гасанов, сочи
22:49 21.07.2022 (обновлено: 22:59 21.07.2022)
 
"Мисс Москва-2022" стала переводчица Анна Янкова

Корону "Мисс Москва-2022" получила переводчица Анна Янкова

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФинал конкурса "Мисс Москва-2022"
Финал конкурса Мисс Москва-2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Финал конкурса "Мисс Москва-2022"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Корону "Мисс Москва-2022" получила переводчица Анна Янкова, победительница была объявлена в ходе 26-го финала конкурса красоты и талантов "Мисс Москва-2022", передает корреспондент РИА Новости.
"Янкова Анна — победительница этого года", — назвал имя победительницы ведущий шоу Артём Шалимов.
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В номинации "Московская красавица-2022" победила психолог Инна Лепилина, корону "Красы Москвы-2022" получила спортсменка Алена Акимова, а статус "Мисс Юная Москва-2022" завоевала 19-летняя Софья Раскина, которая в настоящее время получает медицинское образование.
В конкурсе участвовали 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет, он прошел в Московском концертном зале "Известия Hall". По сложившейся традиции победительница получит возможность представить столицу на фестивале "Краса России" 27 октября 2022 года в Сочи.
В этом году конкурс прошел в стиле бурлеск-шоу. Для гостей выступила с песней победительница конкурса "Краса России-2021" Екатерина Вельмакина. Все номера конкурсанток были поставлены под музыку группы Reflex. В перерывах между соревнованиями выступили исполнители Konfuz, Mitchel, Gidayat, и певица IVKA. Солистка группы Reflex Ирина Нельсон также вышла на сцену и исполнила два хита группы — "Нон-стоп" и "Сойти с ума".
В составе жюри — журналист Отар Кушанашвили, композитор и продюсер Вячеслав Тюрин, директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, главный редактор журналов Modny Dom и World Beauty Беатрис Малахова, инфлюенсер Гусейн Гасанов и телеведущая, "Вице-мисс Москва 2014" Арина Данилова.
 
ШоубизОлимпийские игрыИрина НельсонОтар КушанашвилиГусейн ГасановСочи
 
 
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