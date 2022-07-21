https://ria.ru/20220721/yakutiya-1803925995.html
Трутнев не исключил смену руководства Росводресурсов из-за паводка в Якутии
Трутнев не исключил смену руководства Росводресурсов из-за паводка в Якутии - РИА Новости, 21.07.2022
Трутнев не исключил смену руководства Росводресурсов из-за паводка в Якутии
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Верхоянский район в Якутии... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T05:46
2022-07-21T05:46
2022-07-21T06:58
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Верхоянский район в Якутии заявил, что руководство Росводресурсов могут сменить из-за паводка в Верхоянске, где нет защитной дамбы, проект которой четыре года находится на рассмотрении у ведомства.Ранее глава республики Айсен Николаев уточнял, что паводком в якутском Верхоянске прорвало не дамбу, а насыпь на дороге. В самом затопляемом городе района нет укрепительной дамбы. Проектно-сметная документация была разработана еще в 2018 году. Документ прошел госэкспертизу и находится в Федеральном агентстве водных ресурсов. Проект будет подаваться на конкурс на реализацию в 2023 году. Его стоимость составляет 1,33 миллиарда рублей.На совещании по восстановительным работам на месте ЧС глава республики сообщил Трутневу о предварительной сумме ущерба, которая составит около 400 миллионов рублей.Полпред в ДФО отметил, что ущерб можно было избежать, если бы была вовремя построена дамба.В городе Верхоянск в результате паводка на реке Яна было подтоплено 210 дворовых территорий, 120 частных жилых домов и 69 многоквартирных домов, в которых проживают 514 человек, включая 132 детей. Не подлежащих восстановлению после просушки домов нет, но у многих пострадали имущество, огород, техника.
https://ria.ru/20220720/yakutiya-1803705622.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), республика саха (якутия), происшествия
05:46 21.07.2022 (обновлено: 06:58 21.07.2022)
Трутнев не исключил смену руководства Росводресурсов из-за паводка в Якутии
Полпред Трутнев не исключил смену руководства Росводресурсов из-за паводка в Якутии
ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Верхоянский район в Якутии заявил, что руководство Росводресурсов могут сменить из-за паводка в Верхоянске, где нет защитной дамбы, проект которой четыре года находится на рассмотрении у ведомства.
Ранее глава республики Айсен Николаев
уточнял, что паводком в якутском Верхоянске прорвало не дамбу, а насыпь на дороге. В самом затопляемом городе района нет укрепительной дамбы. Проектно-сметная документация была разработана еще в 2018 году. Документ прошел госэкспертизу и находится в Федеральном агентстве водных ресурсов. Проект будет подаваться на конкурс на реализацию в 2023 году. Его стоимость составляет 1,33 миллиарда рублей.
На совещании по восстановительным работам на месте ЧС глава республики сообщил Трутневу о предварительной сумме ущерба, которая составит около 400 миллионов рублей.
Полпред в ДФО отметил, что ущерб можно было избежать, если бы была вовремя построена дамба.
"С одной стороны, вот Верхоянск. Миллиард триста. Да, большая цена водозащитных сооружений. С другой стороны, Айсен Сергеевич говорил, что ущерб (от паводков) будет в пределах 400 миллионов... а если была бы дамба, там бы его не было… И если Росводресурсы
не в состоянии доказать в правительстве, что проект с окупаемостью 2,5 года надо реализовать, то надо просто менять руководство Росводресурсов. Потому что в этом случае они просто профессионально некомпетентны. Если они понимают, что мы потеряем за три года уже больше денег, чем затратим, значит, это надо уметь доказывать. Не умеете доказывать, не надо работать в этой должности", - сказал Трутнев.
В городе Верхоянск в результате паводка на реке Яна было подтоплено 210 дворовых территорий, 120 частных жилых домов и 69 многоквартирных домов, в которых проживают 514 человек, включая 132 детей. Не подлежащих восстановлению после просушки домов нет, но у многих пострадали имущество, огород, техника.