https://ria.ru/20220721/yakutiya-1803925995.html

Трутнев не исключил смену руководства Росводресурсов из-за паводка в Якутии

Трутнев не исключил смену руководства Росводресурсов из-за паводка в Якутии - РИА Новости, 21.07.2022

Трутнев не исключил смену руководства Росводресурсов из-за паводка в Якутии

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Верхоянский район в Якутии... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T05:46

2022-07-21T05:46

2022-07-21T06:58

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Верхоянский район в Якутии заявил, что руководство Росводресурсов могут сменить из-за паводка в Верхоянске, где нет защитной дамбы, проект которой четыре года находится на рассмотрении у ведомства.Ранее глава республики Айсен Николаев уточнял, что паводком в якутском Верхоянске прорвало не дамбу, а насыпь на дороге. В самом затопляемом городе района нет укрепительной дамбы. Проектно-сметная документация была разработана еще в 2018 году. Документ прошел госэкспертизу и находится в Федеральном агентстве водных ресурсов. Проект будет подаваться на конкурс на реализацию в 2023 году. Его стоимость составляет 1,33 миллиарда рублей.На совещании по восстановительным работам на месте ЧС глава республики сообщил Трутневу о предварительной сумме ущерба, которая составит около 400 миллионов рублей.Полпред в ДФО отметил, что ущерб можно было избежать, если бы была вовремя построена дамба.В городе Верхоянск в результате паводка на реке Яна было подтоплено 210 дворовых территорий, 120 частных жилых домов и 69 многоквартирных домов, в которых проживают 514 человек, включая 132 детей. Не подлежащих восстановлению после просушки домов нет, но у многих пострадали имущество, огород, техника.

https://ria.ru/20220720/yakutiya-1803705622.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), республика саха (якутия), происшествия