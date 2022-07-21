https://ria.ru/20220721/whatsapp-1804056816.html

WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android

WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android - РИА Новости, 21.07.2022

WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android

Мессенджер WhatsApp официально представил функцию кроссплатформенной передачи чатов между iOS и Android. Инструкция для нее появилась на сайте мессенджера. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:50

2022-07-21T15:50

2022-07-21T15:50

наука

технологии

whatsapp inc.

google android

apple iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c0b8047015917301d0c954e3a47f035.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp официально представил функцию кроссплатформенной передачи чатов между iOS и Android. Инструкция для нее появилась на сайте мессенджера.Опция пока доступна при переходе с Android-устройства на iPhone. Для этого пользователю придется установить специальный софт, обновить ПО на обоих смартфонах до последней версии и использовать тот же номер телефона, на который была зарегистрирована учетка WhatsApp на старом устройстве.Этим способом можно передать информацию об учетной записи, фотографию профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиа-файлы и настройки мессенджера. А вот историю вызовов WhatsApp или платежные сообщения (функция доступна не на всех рынках) импортировать нельзя.WhatsApp часто критиковали за отсутствия быстрого импорта между различными операционными системами. Только недавно мессенджер разрешил связанным гаджетам получать доступ, отправлять и получать сообщения, когда хост-устройство находится без сим-карты.

https://ria.ru/20220619/telegram-1796623359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, whatsapp inc., google android, apple iphone