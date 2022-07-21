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WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android - РИА Новости, 21.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220721/whatsapp-1804056816.html
WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android
WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android - РИА Новости, 21.07.2022
WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android
Мессенджер WhatsApp официально представил функцию кроссплатформенной передачи чатов между iOS и Android. Инструкция для нее появилась на сайте мессенджера. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:50
2022-07-21T15:50
наука
технологии
whatsapp inc.
google android
apple iphone
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp официально представил функцию кроссплатформенной передачи чатов между iOS и Android. Инструкция для нее появилась на сайте мессенджера.Опция пока доступна при переходе с Android-устройства на iPhone. Для этого пользователю придется установить специальный софт, обновить ПО на обоих смартфонах до последней версии и использовать тот же номер телефона, на который была зарегистрирована учетка WhatsApp на старом устройстве.Этим способом можно передать информацию об учетной записи, фотографию профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиа-файлы и настройки мессенджера. А вот историю вызовов WhatsApp или платежные сообщения (функция доступна не на всех рынках) импортировать нельзя.WhatsApp часто критиковали за отсутствия быстрого импорта между различными операционными системами. Только недавно мессенджер разрешил связанным гаджетам получать доступ, отправлять и получать сообщения, когда хост-устройство находится без сим-карты.
https://ria.ru/20220619/telegram-1796623359.html
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технологии, whatsapp inc., google android, apple iphone
15:50 21.07.2022
 

WhatsApp снял важное ограничение для iOS и Android

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp официально представил функцию кроссплатформенной передачи чатов между iOS и Android. Инструкция для нее появилась на сайте мессенджера.
Опция пока доступна при переходе с Android-устройства на iPhone. Для этого пользователю придется установить специальный софт, обновить ПО на обоих смартфонах до последней версии и использовать тот же номер телефона, на который была зарегистрирована учетка WhatsApp на старом устройстве.
Этим способом можно передать информацию об учетной записи, фотографию профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиа-файлы и настройки мессенджера. А вот историю вызовов WhatsApp или платежные сообщения (функция доступна не на всех рынках) импортировать нельзя.
WhatsApp часто критиковали за отсутствия быстрого импорта между различными операционными системами. Только недавно мессенджер разрешил связанным гаджетам получать доступ, отправлять и получать сообщения, когда хост-устройство находится без сим-карты.
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НаукаТехнологииWhatsApp Inc.Google AndroidApple iPhone
 
 
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