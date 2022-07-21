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Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска подальше

Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска подальше - РИА Новости, 21.07.2022

Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска подальше

Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами с Донбасса... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:46

2022-07-21T14:46

2022-07-21T15:53

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами с Донбасса и из Украины в Ростовской области."И не только от Донецка (отодвинуть войска). Теперь нужно пошире. Подальше", - сказал Медведев.После общения с беженцами Медведев возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю в Ростовской области. В церемонии также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда РФ Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

https://ria.ru/20220720/lavrov-1803864381.html

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Кирилл Волков

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