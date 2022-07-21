https://ria.ru/20220721/vsu-1804035117.html
Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска подальше
Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска подальше - РИА Новости, 21.07.2022
Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска подальше
Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами с Донбасса... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:46
2022-07-21T14:46
2022-07-21T15:53
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804048512_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_1df98bfb8c6e6a54e293ebb9764b63d2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами с Донбасса и из Украины в Ростовской области."И не только от Донецка (отодвинуть войска). Теперь нужно пошире. Подальше", - сказал Медведев.После общения с беженцами Медведев возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю в Ростовской области. В церемонии также участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда РФ Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
https://ria.ru/20220720/lavrov-1803864381.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804048512_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_790564462105ffb27f1e6a281d2830da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
14:46 21.07.2022 (обновлено: 15:53 21.07.2022)
Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска подальше
Зампред Совбеза Медведев заявил, что ВСУ надо отодвинуть не только от Донецка, но и дальше