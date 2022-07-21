14:02 21.07.2022 (обновлено: 14:21 21.07.2022)
Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ
Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ из-за политической ангажированности
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил приостановить членство РФ в ВОЗ, "учитывая политическую ангажированность" организации. Ранее ряд СМИ со ссылкой на ВОЗ сообщали о том, что ВОЗ выпустила новую методичку, из которой следует, что пол человека не ограничивается только мужским и женским.
"Я направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором прошу прояснить позицию ведомства по гендерной проблематике и решению Всемирной организации здравоохранения о признании "третьего пола", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Миронов призвал ведомство прекратить "легализацию половых извращений". "Минздрав активно внедряет в России новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), где объявлены нормой трансгендерность и другие сексуальные отклонения", - утверждает он.
"Учитывая политическую ангажированность ВОЗ, предлагаю приостановить членство России в данной организации и прекратить ее финансирование", - написал Миронов. По его словам, ВОЗ исполняет волю своих американских спонсоров и Минздрава США, где истерию вокруг гендерной проблематики раскручивают человекообразные существа, вроде адмирала (Рейчел, до этого Ричард – член политический деятель США, объявивший о своей трансгендерности) Левина".
"А в нашем министерстве этого как будто не замечают и механически переносят данный "подход" на российскую почву, возводя отклонения в норму", - также сообщил Миронов.