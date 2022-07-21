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Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ - РИА Новости, 21.07.2022
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Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ
Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ - РИА Новости, 21.07.2022
Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил приостановить членство РФ в ВОЗ, "учитывая политическую ангажированность" организации. Ранее... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:02
2022-07-21T14:21
воз
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил приостановить членство РФ в ВОЗ, "учитывая политическую ангажированность" организации. Ранее ряд СМИ со ссылкой на ВОЗ сообщали о том, что ВОЗ выпустила новую методичку, из которой следует, что пол человека не ограничивается только мужским и женским."Я направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором прошу прояснить позицию ведомства по гендерной проблематике и решению Всемирной организации здравоохранения о признании "третьего пола", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, Миронов призвал ведомство прекратить "легализацию половых извращений". "Минздрав активно внедряет в России новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), где объявлены нормой трансгендерность и другие сексуальные отклонения", - утверждает он."Учитывая политическую ангажированность ВОЗ, предлагаю приостановить членство России в данной организации и прекратить ее финансирование", - написал Миронов. По его словам, ВОЗ исполняет волю своих американских спонсоров и Минздрава США, где истерию вокруг гендерной проблематики раскручивают человекообразные существа, вроде адмирала (Рейчел, до этого Ричард – член политический деятель США, объявивший о своей трансгендерности) Левина"."А в нашем министерстве этого как будто не замечают и механически переносят данный "подход" на российскую почву, возводя отклонения в норму", - также сообщил Миронов.
https://ria.ru/20220524/voz-1790507651.html
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воз, сергей миронов, россия, в мире
14:02 21.07.2022 (обновлено: 14:21 21.07.2022)
 
Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ

Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ из-за политической ангажированности

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил приостановить членство РФ в ВОЗ, "учитывая политическую ангажированность" организации. Ранее ряд СМИ со ссылкой на ВОЗ сообщали о том, что ВОЗ выпустила новую методичку, из которой следует, что пол человека не ограничивается только мужским и женским.
"Я направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором прошу прояснить позицию ведомства по гендерной проблематике и решению Всемирной организации здравоохранения о признании "третьего пола", - написал он в своем Telegram-канале.
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Кроме того, Миронов призвал ведомство прекратить "легализацию половых извращений". "Минздрав активно внедряет в России новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), где объявлены нормой трансгендерность и другие сексуальные отклонения", - утверждает он.
"Учитывая политическую ангажированность ВОЗ, предлагаю приостановить членство России в данной организации и прекратить ее финансирование", - написал Миронов. По его словам, ВОЗ исполняет волю своих американских спонсоров и Минздрава США, где истерию вокруг гендерной проблематики раскручивают человекообразные существа, вроде адмирала (Рейчел, до этого Ричард – член политический деятель США, объявивший о своей трансгендерности) Левина".
"А в нашем министерстве этого как будто не замечают и механически переносят данный "подход" на российскую почву, возводя отклонения в норму", - также сообщил Миронов.
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