https://ria.ru/20220721/voz-1804015068.html

Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ

Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ - РИА Новости, 21.07.2022

Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил приостановить членство РФ в ВОЗ, "учитывая политическую ангажированность" организации. Ранее... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:02

2022-07-21T14:02

2022-07-21T14:21

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сергей миронов

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил приостановить членство РФ в ВОЗ, "учитывая политическую ангажированность" организации. Ранее ряд СМИ со ссылкой на ВОЗ сообщали о том, что ВОЗ выпустила новую методичку, из которой следует, что пол человека не ограничивается только мужским и женским."Я направил письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором прошу прояснить позицию ведомства по гендерной проблематике и решению Всемирной организации здравоохранения о признании "третьего пола", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, Миронов призвал ведомство прекратить "легализацию половых извращений". "Минздрав активно внедряет в России новую версию Международной классификации болезней (МКБ-11), где объявлены нормой трансгендерность и другие сексуальные отклонения", - утверждает он."Учитывая политическую ангажированность ВОЗ, предлагаю приостановить членство России в данной организации и прекратить ее финансирование", - написал Миронов. По его словам, ВОЗ исполняет волю своих американских спонсоров и Минздрава США, где истерию вокруг гендерной проблематики раскручивают человекообразные существа, вроде адмирала (Рейчел, до этого Ричард – член политический деятель США, объявивший о своей трансгендерности) Левина"."А в нашем министерстве этого как будто не замечают и механически переносят данный "подход" на российскую почву, возводя отклонения в норму", - также сообщил Миронов.

https://ria.ru/20220524/voz-1790507651.html

https://ria.ru/20220713/voz-1802140399.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

воз, сергей миронов, россия, в мире