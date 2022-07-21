https://ria.ru/20220721/voyna-1804121358.html
Глава МИ-6 считает, что войны США и Китая можно избежать
Глава МИ-6 считает, что войны США и Китая можно избежать - РИА Новости, 21.07.2022
Глава МИ-6 считает, что войны США и Китая можно избежать
Возможная война между США и их союзниками, с одной стороны, и Китаем - с другой не является неизбежной, заявил глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:55
2022-07-21T18:55
2022-07-21T18:55
в мире
китай
сша
тайвань
народно-освободительная армия китая
великобритания
ми-6
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Возможная война между США и их союзниками, с одной стороны, и Китаем - с другой не является неизбежной, заявил глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур."Я не думаю, что это совсем неизбежно, и очень многое зависит от готовности всех нас видеть различия друг между другом по обе стороны Тайваньского пролива на основе мирных суждений", - сообщил Мур на мероприятии в американском городе Аспен, отвечая на вопрос о неизбежности возможной войны.В среду в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) назвали США главным разрушителем мира в Тайваньском проливе после очередного прохода через пролив американского военного корабля.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, тайвань, народно-освободительная армия китая, великобритания, ми-6
Глава МИ-6 считает, что войны США и Китая можно избежать
Глава МИ-6 Мур заявил, что война между США с союзниками и Китаем не неизбежна