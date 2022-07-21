21:38 21.07.2022 (обновлено: 23:53 21.07.2022)
Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске
Минобороны заявило, что военные ВСУ в российской форме грабили частные дома в Славянске
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Славянске украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили и применяли физическое насилие к мирным жителям", — заявил генерал.
По его словам, в это время украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео "акты мародерства", якобы совершенные российскими солдатами.
"Заранее предупреждаем мировое сообщество, что этот очередной фейк киевские власти планируют широко распространить в украинских и западных СМИ", — добавил Мизинцев.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской Народных Республик освободили всю территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.