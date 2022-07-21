https://ria.ru/20220721/voennye-1804146540.html

Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске

Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске

В Славянске украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:38

2022-07-21T21:38

2022-07-21T23:53

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

россия

вооруженные силы украины

днр

михаил мизинцев

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Славянске украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили и применяли физическое насилие к мирным жителям", — заявил генерал.По его словам, в это время украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео "акты мародерства", якобы совершенные российскими солдатами.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской Народных Республик освободили всю территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

луганская народная республика

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, славянск, россия, вооруженные силы украины, днр, михаил мизинцев, луганская народная республика, владимир путин, украина