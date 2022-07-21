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Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/voennye-1804146540.html
Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске
Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске
В Славянске украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:38
2022-07-21T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
россия
вооруженные силы украины
днр
михаил мизинцев
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Славянске украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили и применяли физическое насилие к мирным жителям", — заявил генерал.По его словам, в это время украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео "акты мародерства", якобы совершенные российскими солдатами.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской Народных Республик освободили всю территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html
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славянск
россия
луганская народная республика
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в мире, славянск, россия, вооруженные силы украины, днр, михаил мизинцев, луганская народная республика, владимир путин, украина
21:38 21.07.2022 (обновлено: 23:53 21.07.2022)
 
Украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске

Минобороны заявило, что военные ВСУ в российской форме грабили частные дома в Славянске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Славянске украинские боевики, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили и применяли физическое насилие к мирным жителям", — заявил генерал.
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По его словам, в это время украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео "акты мародерства", якобы совершенные российскими солдатами.
"Заранее предупреждаем мировое сообщество, что этот очередной фейк киевские власти планируют широко распространить в украинских и западных СМИ", — добавил Мизинцев.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской Народных Республик освободили всю территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскРоссияВооруженные силы УкраиныДНРМихаил МизинцевЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинУкраина
 
 
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