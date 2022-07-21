https://ria.ru/20220721/vmf-1804002526.html

День ВМФ в Севастополе отметят в сокращенном формате

День ВМФ в Севастополе отметят в сокращенном формате - РИА Новости, 21.07.2022

День ВМФ в Севастополе отметят в сокращенном формате

Празднование дня Военно-морского флота России в Севастополе 31 июля пройдет в сокращенном варианте, следует из программы мероприятия, имеющейся в распоряжении... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:29

2022-07-21T13:29

2022-07-21T13:29

севастополь

общество

вмф рф

черноморский флот вмф россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Празднование дня Военно-морского флота России в Севастополе 31 июля пройдет в сокращенном варианте, следует из программы мероприятия, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Начнется праздник в 8.30 с молебна во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов. Это храм, где покоятся останки адмиралов Степана Макарова, Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина. Затем, в 9 утра, состоится возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. После, в 9.10-10.30, пройдет торжественная встреча командующего ЧФ на Графской пристани, возложение венков на воду в месте отдания воинских почестей (рейд бухты Карантинная), обход кораблей в Севастопольской бухте. В 10.30 на Графской пристани начнется церемония присвоения патрульному катеру Крымской Военно-морской базы почетного наименования "Капитан первого ранга Андрей Палий". В семь вечера на площади Нахимова начнется праздничный концерт, в 22.00 над Севастопольской бухтой прогремит праздничный артиллерийский салют и фейерверк.В этом году не состоится торжественное собрание моряков-черноморцев в Доме офицеров и торжественный прием командующего, а также традиционный военно-спортивный праздник для жителей города в акватории Севастопольской бухты.

https://ria.ru/20220513/flot-1788261550.html

севастополь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, общество, вмф рф, черноморский флот вмф россии