День ВМФ в Севастополе отметят в сокращенном формате
В Севастополе отменили часть праздничных мероприятий на День Военно-морского флота
Порт в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Празднование дня Военно-морского флота России в Севастополе 31 июля пройдет в сокращенном варианте, следует из программы мероприятия, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Начнется праздник в 8.30 с молебна во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов. Это храм, где покоятся останки адмиралов Степана Макарова, Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина. Затем, в 9 утра, состоится возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. После, в 9.10-10.30, пройдет торжественная встреча командующего ЧФ на Графской пристани, возложение венков на воду в месте отдания воинских почестей (рейд бухты Карантинная), обход кораблей в Севастопольской бухте. В 10.30 на Графской пристани начнется церемония присвоения патрульному катеру Крымской Военно-морской базы почетного наименования "Капитан первого ранга Андрей Палий". В семь вечера на площади Нахимова начнется праздничный концерт, в 22.00 над Севастопольской бухтой прогремит праздничный артиллерийский салют и фейерверк.
В этом году не состоится торжественное собрание моряков-черноморцев в Доме офицеров и торжественный прием командующего, а также традиционный военно-спортивный праздник для жителей города в акватории Севастопольской бухты.