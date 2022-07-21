12:06 21.07.2022 (обновлено: 13:21 21.07.2022)
ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
Минобороны: ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
© AP Photo / Nariman El-MoftyУкраинский военнослужащий в Краматорске
© AP Photo / Nariman El-Mofty
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины и девять пунктов управления ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск", — отметили там.
Помимо этого артиллерийские подразделения поразили:
- —батарею реактивных систем залпового огня "Ураган" и батарею самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы;
- —восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня "Град";
- —девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20;
- —семь артиллерийских взводов орудий Д-30.
Российские войска за минувшие сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — сообщили в Минобороны.
Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и пять беспилотников, а также перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области и Харьковской области.
Также в ведомстве уточнили данные об ударе 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области — тогда ВКС ликвидировали более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.
Помимо этого, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.