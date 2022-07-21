https://ria.ru/20220721/vks-1803975883.html

ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске - РИА Новости, 21.07.2022

ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины и девять пунктов управления ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:06

2022-07-21T12:06

2022-07-21T13:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины и девять пунктов управления ВСУ, сообщили в Минобороны."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск", — отметили там.Помимо этого артиллерийские подразделения поразили:Российские войска за минувшие сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами."Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — сообщили в Минобороны.Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и пять беспилотников, а также перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области и Харьковской области.Также в ведомстве уточнили данные об ударе 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области — тогда ВКС ликвидировали более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.Помимо этого, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220620/tyurma-1796644357.html

https://ria.ru/20220721/uragan-1803944771.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, донецкая народная республика, краматорск, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр