Рейтинг@Mail.ru
ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/vks-1803975883.html
ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске - РИА Новости, 21.07.2022
ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины и девять пунктов управления ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:06
2022-07-21T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
донецкая народная республика
краматорск
россия
воздушно-космические силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803982943_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9147846837903a25355bdf9b92d37a2.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины и девять пунктов управления ВСУ, сообщили в Минобороны."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск", — отметили там.Помимо этого артиллерийские подразделения поразили:Российские войска за минувшие сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами."Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — сообщили в Минобороны.Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и пять беспилотников, а также перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области и Харьковской области.Также в ведомстве уточнили данные об ударе 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области — тогда ВКС ликвидировали более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.Помимо этого, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220620/tyurma-1796644357.html
https://ria.ru/20220721/uragan-1803944771.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
краматорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803982943_337:385:2554:2048_1920x0_80_0_0_fef55e3be002d4618029c22e6cb6269c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, донецкая народная республика, краматорск, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр
12:06 21.07.2022 (обновлено: 13:21 21.07.2022)
 
ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

Минобороны: ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

© AP Photo / Nariman El-MoftyУкраинский военнослужащий в Краматорске
Украинский военнослужащий в Краматорске - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины и девять пунктов управления ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорск", — отметили там.
Тюрьма вместо аэропорта – бывший полковник СБУ показал, где держали в плену ополченцев - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 06:05Специальная военная операция на Украине
Экс-подполковник СБУ показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя
Помимо этого артиллерийские подразделения поразили:
  • батарею реактивных систем залпового огня "Ураган" и батарею самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы;
  • восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня "Град";
  • девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20;
  • семь артиллерийских взводов орудий Д-30.
Российские войска за минувшие сутки уничтожили шесть складов ВСУ с боеприпасами.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", — сообщили в Минобороны.
Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня Ураган - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
09:44Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине
Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и пять беспилотников, а также перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области и Харьковской области.
Также в ведомстве уточнили данные об ударе 16 июля по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в Одесской области — тогда ВКС ликвидировали более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.
Помимо этого, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныДонецкая Народная РеспубликаКраматорскРоссияВоздушно-космические силы РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала