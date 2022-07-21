https://ria.ru/20220721/vkontakte-1803985028.html

В VK Звонках появилась новая функция

В VK Звонках появилась новая функция - РИА Новости, 21.07.2022

В VK Звонках появилась новая функция

ВКонтакте добавила раздел планирования на платформу видеоконференций VK Звонки. Теперь встречи можно создавать заранее и отправлять ссылки ни них. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:32

2022-07-21T12:32

2022-07-21T12:32

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общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВКонтакте добавила раздел планирования на платформу видеоконференций VK Звонки. Теперь встречи можно создавать заранее и отправлять ссылки ни них.Новая функция позволит добавлять напоминания о встречах в календарь и отправлять ссылки участникам по почте или в любом мессенджере. В нужное время звонок станет активным, и собеседники смогут присоединиться. Для регулярных встреч звонок можно сделать повторяющимся и задать нужный интервал. Новые функции уже доступны пользователям приложения VK Звонки на iOS, Android и на десктопе, а также в веб-версии. Конференции можно организовывать практически с любого устройства.При создании звонка можно добавить описание встречи, изменить настройки видео, показа экрана и работы микрофонов для участников, а также задать приватность. Пользователям доступна синхронизация с несколькими календарями — можно выбрать, куда поставить запланированную встречу. Все заранее созданные встречи теперь можно найти в разделе запланированных, там их можно отредактировать или удалить.Планирование доступно при создании встречи от личных страниц и от сообществ. Для использования VK Звонков можно создать отдельный аккаунт VK ID, который не будет привязан к личной странице в соцсети ВКонтакте. А по ссылке к звонку также можно подключиться анонимно.

https://ria.ru/20220719/vkontakte-1803468512.html

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