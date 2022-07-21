Минюст США отказался комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника
Министерство юстиции США отказалось комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США не комментирует отзыв своего запроса на экстрадицию россиянина Александра Винника из Франции, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Николь Навас Оксман.
"Мы отказываемся комментировать это", - сказала Оксман в ответ на письменный запрос агентства.
Адвокат россиянина Фредерик Бело ранее сообщил РИА Новости, что США отозвали свой запрос об экстрадиции Винника, направленный во Францию в 2020 году. По словам защитника, при помощи такого "обманного маневра" США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда он после будет как можно быстрее отправлен в Соединенные Штаты.
Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.
После отбытия наказания во Франции Винник должен был быть возвращен в Грецию для экстрадиции в США. Однако 29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадицию россиянина в Грецию.
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