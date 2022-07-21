https://ria.ru/20220721/vinnik-1804140604.html

Минюст США отказался комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника

Минюст США отказался комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника - РИА Новости, 21.07.2022

Минюст США отказался комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника

Министерство юстиции США не комментирует отзыв своего запроса на экстрадицию россиянина Александра Винника из Франции, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:42

2022-07-21T20:42

2022-07-21T20:42

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сша

франция

греция

европейский суд по правам человека (еспч)

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США не комментирует отзыв своего запроса на экстрадицию россиянина Александра Винника из Франции, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Николь Навас Оксман."Мы отказываемся комментировать это", - сказала Оксман в ответ на письменный запрос агентства.Адвокат россиянина Фредерик Бело ранее сообщил РИА Новости, что США отозвали свой запрос об экстрадиции Винника, направленный во Францию в 2020 году. По словам защитника, при помощи такого "обманного маневра" США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда он после будет как можно быстрее отправлен в Соединенные Штаты.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.После отбытия наказания во Франции Винник должен был быть возвращен в Грецию для экстрадиции в США. Однако 29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадицию россиянина в Грецию.

https://ria.ru/20220721/vinnik-1804041062.html

https://ria.ru/20210525/vinnik-1733825009.html

сша

франция

греция

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в мире, сша, франция, греция, европейский суд по правам человека (еспч)