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Минюст США отказался комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника - РИА Новости, 21.07.2022
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Минюст США отказался комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника
Минюст США отказался комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника - РИА Новости, 21.07.2022
Минюст США отказался комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника
Министерство юстиции США не комментирует отзыв своего запроса на экстрадицию россиянина Александра Винника из Франции, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:42
2022-07-21T20:42
в мире
сша
франция
греция
европейский суд по правам человека (еспч)
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США не комментирует отзыв своего запроса на экстрадицию россиянина Александра Винника из Франции, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Николь Навас Оксман."Мы отказываемся комментировать это", - сказала Оксман в ответ на письменный запрос агентства.Адвокат россиянина Фредерик Бело ранее сообщил РИА Новости, что США отозвали свой запрос об экстрадиции Винника, направленный во Францию в 2020 году. По словам защитника, при помощи такого "обманного маневра" США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда он после будет как можно быстрее отправлен в Соединенные Штаты.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.После отбытия наказания во Франции Винник должен был быть возвращен в Грецию для экстрадиции в США. Однако 29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадицию россиянина в Грецию.
https://ria.ru/20220721/vinnik-1804041062.html
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сша
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в мире, сша, франция, греция, европейский суд по правам человека (еспч)
20:42 21.07.2022
 
Минюст США отказался комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника

Министерство юстиции США отказалось комментировать отзыв запроса на экстрадицию Винника

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Министерство юстиции США не комментирует отзыв своего запроса на экстрадицию россиянина Александра Винника из Франции, заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Николь Навас Оксман.
"Мы отказываемся комментировать это", - сказала Оксман в ответ на письменный запрос агентства.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 15:04
Французский суд перенес слушания по делу россиянина Винника
Адвокат россиянина Фредерик Бело ранее сообщил РИА Новости, что США отозвали свой запрос об экстрадиции Винника, направленный во Францию в 2020 году. По словам защитника, при помощи такого "обманного маневра" США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда он после будет как можно быстрее отправлен в Соединенные Штаты.
Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиян был экстрадирован во Францию.
После отбытия наказания во Франции Винник должен был быть возвращен в Грецию для экстрадиции в США. Однако 29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадицию россиянина в Грецию.
Вера Петровна Винник - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая 2021, 14:31
Мать Винника заявила, что у нее нет денег на адвокатов для сына
 
В миреСШАФранцияГрецияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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