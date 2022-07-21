https://ria.ru/20220721/vinnik-1804041062.html

Французский суд перенес слушания по делу россиянина Винника

Французский суд перенес слушания по делу россиянина Винника - РИА Новости, 21.07.2022

Французский суд перенес слушания по делу россиянина Винника

США отозвали свой запрос об экстрадиции россиянина Александра Винника из Франции, сообщил РИА Новости его французский адвокат Фредерик Бело. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:04

2022-07-21T15:04

2022-07-21T15:19

александр винник

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сша

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россия

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ПАРИЖ, 21 июл- РИА Новости, Анастасия Иванова. США отозвали свой запрос об экстрадиции россиянина Александра Винника из Франции, сообщил РИА Новости его французский адвокат Фредерик Бело."В пятницу 15 июля США отозвали свой запрос об экстрадиции Александра Винника, направленный по Францию в 2020 году. Прокуратура Франции возобновила процесс по этому запросу 1 июля 2022 года с целью не допустить освобождение Александра Винника, провозглашенное постановлением Судьи по исполнению наказаний 29 июня", - сообщил адвокат. По его словам, при помощи такого "обманного маневра" США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда он после будет как можно быстрее отправлен в Соединенные Штаты."Следственная Палата Апелляционного суда отменила судебное заседание 7 сентября, назначенное во время предыдущего слушания, которое проходило 6 июля в целях извещения Винника об американском запросе об экстрадиции", - сказал Бело. По его словам, греческий адвокат Винника Зои Константопулу высказала свои возражения судьям и прокурору по поводу неуведомления ее о слушании и напомнила, что материалы дела все еще не переведены на русский язык."После долгих дебатов, Следственная палата обязалась перевести основные материалы дела и перенесла слушание на 3 августа", - сообщил адвокат. До этого времени, по его словам, Александр Винник будет оставаться в заключении в тюрьме Парижа.Винник находится в заключении почти пять лет. Он был арестован 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение. Выдачи Винника также требовали Россия и Франция. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию.После отбытия наказания во Франции Винник должен был быть возвращен в Грецию для экстрадиции в США. Однако 29 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил Франции экстрадицию россиянина в Грецию.

https://ria.ru/20220624/ukrainskiy-1798001444.html

https://ria.ru/20220413/klyushin-1783306036.html

сша

франция

греция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр винник, в мире, сша, франция, греция, россия