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К тушению пожара в жилом доме на Ленинском проспекте привлекли вертолет
К тушению пожара в жилом доме на Ленинском проспекте привлекли вертолет - РИА Новости, 21.07.2022
К тушению пожара в жилом доме на Ленинском проспекте привлекли вертолет
Спасатели привлекли вертолет к тушению пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T00:39
2022-07-21T00:39
2022-07-21T09:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели привлекли вертолет к тушению пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. Корреспондент РИА Новости передавал, что дым наблюдался даже на проезжей части. Движение по дублеру Ленинского проспекта в сторону области перекрыто.Как передает корреспондент РИА Новости, к месту ЧП прибыл пожарный вертолет. На месте пожара развернули оперативный штаб.В тушении пожара, по последним данным МЧС России, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
00:39 21.07.2022 (обновлено: 09:01 21.07.2022)
К тушению пожара в жилом доме на Ленинском проспекте привлекли вертолет
Спасатели привлекли вертолет к тушению пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели привлекли вертолет к тушению пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. Корреспондент РИА Новости передавал, что дым наблюдался даже на проезжей части. Движение по дублеру Ленинского проспекта в сторону области перекрыто.
Как передает корреспондент РИА Новости, к месту ЧП прибыл пожарный вертолет. На месте пожара развернули оперативный штаб.
В тушении пожара, по последним данным МЧС
России, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра.