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Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа - РИА Новости, 21.07.2022
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Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа
Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа - РИА Новости, 21.07.2022
Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Москву надеется добиться увеличения объемов поставляемого из России газа, по его словам, важно... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:26
2022-07-21T16:32
в мире
россия
венгрия
москва
сергей лавров
петер сийярто
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Москву надеется добиться увеличения объемов поставляемого из России газа, по его словам, важно обеспечить энергобезопасность Венгрии.Сийярто прибыл в Москву в четверг днем, его визит заранее не анонсировался."Благодарю вас за то, что предоставили сегодня возможность встретиться с вами. Я сюда приехал с двумя целями – в первую очередь, я бы хотел поговорить о том, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии на ближайшие месяцы", - сказал Сийярто, обращаясь к Лаврову в начале встречи.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803644222.html
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в мире, россия, венгрия, москва, сергей лавров, петер сийярто
16:26 21.07.2022 (обновлено: 16:32 21.07.2022)
 
Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа

Глава МИД Венгрии Сийярто хочет договориться об увеличении поставок российского газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Москву надеется добиться увеличения объемов поставляемого из России газа, по его словам, важно обеспечить энергобезопасность Венгрии.
Сийярто прибыл в Москву в четверг днем, его визит заранее не анонсировался.
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"Благодарю вас за то, что предоставили сегодня возможность встретиться с вами. Я сюда приехал с двумя целями – в первую очередь, я бы хотел поговорить о том, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии на ближайшие месяцы", - сказал Сийярто, обращаясь к Лаврову в начале встречи.
"Это один из самых важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества, и в нынешней международной обстановке для нас самое важное – обеспечить энергобезопасность Венгрии. Поэтому я хотел бы сегодня договориться о том, чтобы имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены", - отметил венгерский министр.
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В миреРоссияВенгрияМоскваСергей ЛавровПетер Сийярто
 
 
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