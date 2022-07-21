https://ria.ru/20220721/vengriya-1804071069.html
Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа
Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа - РИА Новости, 21.07.2022
Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Москву надеется добиться увеличения объемов поставляемого из России газа, по его словам, важно... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:26
2022-07-21T16:26
2022-07-21T16:32
в мире
россия
венгрия
москва
сергей лавров
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Москву надеется добиться увеличения объемов поставляемого из России газа, по его словам, важно обеспечить энергобезопасность Венгрии.Сийярто прибыл в Москву в четверг днем, его визит заранее не анонсировался."Благодарю вас за то, что предоставили сегодня возможность встретиться с вами. Я сюда приехал с двумя целями – в первую очередь, я бы хотел поговорить о том, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии на ближайшие месяцы", - сказал Сийярто, обращаясь к Лаврову в начале встречи.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803644222.html
https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html
россия
венгрия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9c2949e43942d19f41244306cb14e53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, москва, сергей лавров, петер сийярто
16:26 21.07.2022 (обновлено: 16:32 21.07.2022)
Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа
Глава МИД Венгрии Сийярто хочет договориться об увеличении поставок российского газа