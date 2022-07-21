https://ria.ru/20220721/vengriya-1804071069.html

Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа

Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа - РИА Новости, 21.07.2022

Глава МИД Венгрии хочет договориться с Лавровым об увеличении поставок газа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Москву надеется добиться увеличения объемов поставляемого из России газа, по его словам, важно... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:26

2022-07-21T16:26

2022-07-21T16:32

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сергей лавров

петер сийярто

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе визита в Москву надеется добиться увеличения объемов поставляемого из России газа, по его словам, важно обеспечить энергобезопасность Венгрии.Сийярто прибыл в Москву в четверг днем, его визит заранее не анонсировался."Благодарю вас за то, что предоставили сегодня возможность встретиться с вами. Я сюда приехал с двумя целями – в первую очередь, я бы хотел поговорить о том, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии на ближайшие месяцы", - сказал Сийярто, обращаясь к Лаврову в начале встречи.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803644222.html

https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

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в мире, россия, венгрия, москва, сергей лавров, петер сийярто