https://ria.ru/20220721/uragan-1803944771.html
Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине
Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 21.07.2022
Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа на Украине. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:44
2022-07-21T09:44
2022-07-21T10:18
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
центральный военный округ
рзсо "ураган"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803942914_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00ec6a2b1b0c0b6f45017ec63411f3e0.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа на Украине.Военнослужащие выдвинулись на огневые позиции и получили координаты от беспилотников. Они нанесли ракетный удар по полевому складу украинских войск с американскими гаубицами М777.Реактивные системы залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от десяти до 35 километров. Их отличает высокая маневренность и скорость развертывания.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220702/video-1799750969.html
https://ria.ru/20220718/raketa-1803216229.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803942914_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a137425c5d0b05f140e5af57837dd0cb.jpg
Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган"
Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган"
2022-07-21T09:44
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донбасс, центральный военный округ, рзсо "ураган"
09:44 21.07.2022 (обновлено: 10:18 21.07.2022)
Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине
Минобороны показало кадры работы расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации на Украине