https://ria.ru/20220721/uragan-1803944771.html

Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине

Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 21.07.2022

Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине

Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа на Украине. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:44

2022-07-21T09:44

2022-07-21T10:18

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донбасс

центральный военный округ

рзсо "ураган"

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа на Украине.Военнослужащие выдвинулись на огневые позиции и получили координаты от беспилотников. Они нанесли ракетный удар по полевому складу украинских войск с американскими гаубицами М777.Реактивные системы залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от десяти до 35 километров. Их отличает высокая маневренность и скорость развертывания.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220702/video-1799750969.html

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Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" 2022-07-21T09:44 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс, центральный военный округ, рзсо "ураган"