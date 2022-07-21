Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/uragan-1803944771.html
Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине
Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 21.07.2022
Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа на Украине. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:44
2022-07-21T10:18
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
центральный военный округ
рзсо "ураган"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803942914_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00ec6a2b1b0c0b6f45017ec63411f3e0.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа на Украине.Военнослужащие выдвинулись на огневые позиции и получили координаты от беспилотников. Они нанесли ракетный удар по полевому складу украинских войск с американскими гаубицами М777.Реактивные системы залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от десяти до 35 километров. Их отличает высокая маневренность и скорость развертывания.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220702/video-1799750969.html
https://ria.ru/20220718/raketa-1803216229.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган"
Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган"
2022-07-21T09:44
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803942914_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a137425c5d0b05f140e5af57837dd0cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, донбасс, центральный военный округ, рзсо "ураган"
09:44 21.07.2022 (обновлено: 10:18 21.07.2022)
 
Минобороны показало работу "Ураганов" в ходе спецоперации на Украине

Минобороны показало кадры работы расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" Центрального военного округа на Украине.
Военнослужащие выдвинулись на огневые позиции и получили координаты от беспилотников. Они нанесли ракетный удар по полевому складу украинских войск с американскими гаубицами М777.
Кадры уничтожения огневых позиций ВСУ танками и БТР в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 09:45Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР
Реактивные системы залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от десяти до 35 километров. Их отличает высокая маневренность и скорость развертывания.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ракета РФ сняла, как военный объект Украины поражает другая ракета - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 14:31Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало удар ракеты по объекту ВСУ, снятый другой ракетой
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонбассЦентральный военный округРЗСО "Ураган"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала