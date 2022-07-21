https://ria.ru/20220721/ukraina-1804159738.html

Ситуация на Украине замедляет торговлю с Россией, заявил МИД Парагвая

Ситуация на Украине замедляет торговлю с Россией, заявил МИД Парагвая - РИА Новости, 21.07.2022

Ситуация на Украине замедляет торговлю с Россией, заявил МИД Парагвая

Ситуация на Украине замедляет торговлю между Россией и Парагваем, но латиноамериканская страна хочет продолжать поставки в РФ, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:47

2022-07-21T23:47

2022-07-21T23:47

экономика

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151028/83/1510288345_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_50ac9e451ad1a6667c997d725c58e358.jpg

ЛУКЕ (Парагвай), 21 июл - РИА Новости. Ситуация на Украине замедляет торговлю между Россией и Парагваем, но латиноамериканская страна хочет продолжать поставки в РФ, сообщил РИА Новости замглавы парагвайского МИД по экономическим отношениям и интеграции Рауль Кано."Наша торговля замедляется. Россия - это рынок сбыта для (парагвайского) мяса говядины на сумму 300 миллионов долларов, что составляет около 3% от всего экспорта. Мы хотим продолжать продавать в Россию, пока не найдем другие рынки", - сказал он."Мы не разрывали дипломатических отношений с Россией. Торговля между странами замедляется, система платежей усложняет ситуацию", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220618/paragvay-1796365973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, здоровье - общество, россия