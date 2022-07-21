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Ситуация на Украине замедляет торговлю с Россией, заявил МИД Парагвая - РИА Новости, 21.07.2022
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Ситуация на Украине замедляет торговлю с Россией, заявил МИД Парагвая
Ситуация на Украине замедляет торговлю с Россией, заявил МИД Парагвая - РИА Новости, 21.07.2022
Ситуация на Украине замедляет торговлю с Россией, заявил МИД Парагвая
Ситуация на Украине замедляет торговлю между Россией и Парагваем, но латиноамериканская страна хочет продолжать поставки в РФ, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:47
2022-07-21T23:47
экономика
здоровье - общество
россия
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ЛУКЕ (Парагвай), 21 июл - РИА Новости. Ситуация на Украине замедляет торговлю между Россией и Парагваем, но латиноамериканская страна хочет продолжать поставки в&nbsp;РФ, сообщил РИА Новости замглавы парагвайского МИД по экономическим отношениям и интеграции Рауль Кано."Наша торговля замедляется. Россия - это рынок сбыта для (парагвайского) мяса говядины на сумму 300 миллионов долларов, что составляет около 3% от всего экспорта. Мы хотим продолжать продавать в Россию, пока не найдем другие рынки", - сказал он."Мы не разрывали дипломатических отношений с Россией. Торговля между странами замедляется, система платежей усложняет ситуацию", - добавил замминистра.
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экономика, здоровье - общество, россия
23:47 21.07.2022
 
Ситуация на Украине замедляет торговлю с Россией, заявил МИД Парагвая

Замглавы МИД Парагвая Кано: Ситуация на Украине замедляет торговлю с Россией

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Асунсьон
Города мира. Асунсьон - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЛУКЕ (Парагвай), 21 июл - РИА Новости. Ситуация на Украине замедляет торговлю между Россией и Парагваем, но латиноамериканская страна хочет продолжать поставки в РФ, сообщил РИА Новости замглавы парагвайского МИД по экономическим отношениям и интеграции Рауль Кано.
"Наша торговля замедляется. Россия - это рынок сбыта для (парагвайского) мяса говядины на сумму 300 миллионов долларов, что составляет около 3% от всего экспорта. Мы хотим продолжать продавать в Россию, пока не найдем другие рынки", - сказал он.
"Мы не разрывали дипломатических отношений с Россией. Торговля между странами замедляется, система платежей усложняет ситуацию", - добавил замминистра.
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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В Парагвае обеспокоились экономическими последствиями санкций против России
 
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