Европол отмечает случаи контрабанды оружия из Украины, сообщили СМИ
DPA: Европол отмечает случаи контрабанды оружия из Украины
© AP Photo / Peter DejongЗдание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Агентство Европол отмечает случаи контрабанды оружия из Украины в европейские страны, есть риск попадания оружия в руки преступников и террористов, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства Яна Оп Ген Оорта.
Собеседник агентства отметил, что имеются случаи торговли оружием и военной продукцией, следователи из стран ЕС также имеют информацию о торговле тяжелым вооружением. Сохраняется риск, что оружие может попасть в руки организованных преступных группировок и террористов, заявил представитель ведомства. Точные данные о количестве и типах оружия не приводятся.
Представитель Европола заявил о вызывающих беспокойство рисках. В частности, по его словам, отмечается выезд с Украины отдельных лиц с оружием. Также в Европоле опасаются, что оружие могут складировать в схронах у границы Украины для последующей контрабанды. Он также заявил, что в даркнете имеются объявления о продаже оружия, например противотанковых ракет Javelin, однако аутентичность таких объявлений требует дополнительной проверки. Кроме того, представитель ведомства отметил, что такие объявления могут быть частью "российской пропаганды", направленной на то, чтобы настроить общественное мнение против поставок оружия Украине.
Телерадиокомпания SWR также сообщает со ссылкой на секретный документ Европола, что в регионе активно действуют криминальные группы, которые планируют или уже осуществляют контрабанду "значительного числа" оружия c Украины.