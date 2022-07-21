Кравцов пошутил о листовках в Херсонской области с наградой за его голову
Министр Кравцов назвал сумму, назначенную за его голову в Херсонской области, небольшой
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отреагировал на листовки с наградой за его голову, появившиеся в Херсонской области: он заявил, что это реакция на успехи России в регионе и пошутил по поводу небольшой суммы, которая предлагалась за него.
"По-моему, немного назначили. Ну а если серьезно говорить, это еще раз говорит о беспомощности просто киевского режима и о непонимании всей той ситуации, которая происходит. Я неоднократно был, вы знаете, в Мелитополе, в Донецке, в Херсоне и еще туда приеду. Там нас ждут", - сказал Кравцов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Херсонской области расклеили листовки, на которых предлагается награда 50 тысяч долларов за голову министра просвещения России Сергея Кравцова.
В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.