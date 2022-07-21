https://ria.ru/20220721/ukraina-1804096950.html

Кравцов пошутил о листовках в Херсонской области с наградой за его голову

Кравцов пошутил о листовках в Херсонской области с наградой за его голову - РИА Новости, 21.07.2022

Кравцов пошутил о листовках в Херсонской области с наградой за его голову

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отреагировал на листовки с наградой за его голову, появившиеся в Херсонской области: он заявил, что это реакция на успехи... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:36

2022-07-21T17:36

2022-07-21T17:36

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херсонская область

мелитополь

сергей кравцов

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отреагировал на листовки с наградой за его голову, появившиеся в Херсонской области: он заявил, что это реакция на успехи России в регионе и пошутил по поводу небольшой суммы, которая предлагалась за него.Ранее в СМИ появилась информация, что в Херсонской области расклеили листовки, на которых предлагается награда 50 тысяч долларов за голову министра просвещения России Сергея Кравцова.В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803683013.html

херсонская область

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в мире, херсонская область , мелитополь, сергей кравцов