Рейтинг@Mail.ru
Кравцов пошутил о листовках в Херсонской области с наградой за его голову - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804096950.html
Кравцов пошутил о листовках в Херсонской области с наградой за его голову
Кравцов пошутил о листовках в Херсонской области с наградой за его голову - РИА Новости, 21.07.2022
Кравцов пошутил о листовках в Херсонской области с наградой за его голову
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отреагировал на листовки с наградой за его голову, появившиеся в Херсонской области: он заявил, что это реакция на успехи... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:36
2022-07-21T17:36
в мире
херсонская область
мелитополь
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_0:99:2968:1768_1920x0_80_0_0_51d496935c7de0db9d6d170373a0b979.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отреагировал на листовки с наградой за его голову, появившиеся в Херсонской области: он заявил, что это реакция на успехи России в регионе и пошутил по поводу небольшой суммы, которая предлагалась за него.Ранее в СМИ появилась информация, что в Херсонской области расклеили листовки, на которых предлагается награда 50 тысяч долларов за голову министра просвещения России Сергея Кравцова.В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html
https://ria.ru/20220720/ukraina-1803683013.html
херсонская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_10b5c1ae59b0ff966712f7bffd5c123f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , мелитополь, сергей кравцов
17:36 21.07.2022
 
Кравцов пошутил о листовках в Херсонской области с наградой за его голову

Министр Кравцов назвал сумму, назначенную за его голову в Херсонской области, небольшой

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отреагировал на листовки с наградой за его голову, появившиеся в Херсонской области: он заявил, что это реакция на успехи России в регионе и пошутил по поводу небольшой суммы, которая предлагалась за него.
"По-моему, немного назначили. Ну а если серьезно говорить, это еще раз говорит о беспомощности просто киевского режима и о непонимании всей той ситуации, которая происходит. Я неоднократно был, вы знаете, в Мелитополе, в Донецке, в Херсоне и еще туда приеду. Там нас ждут", - сказал Кравцов.
Передвигаться можно только с проводником – военкор о минировании лепестками на харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 08:26Специальная военная операция на Украине
ВСУ начали дистанционно применять "подлые мины" на харьковском направлении
Ранее в СМИ появилась информация, что в Херсонской области расклеили листовки, на которых предлагается награда 50 тысяч долларов за голову министра просвещения России Сергея Кравцова.
В ходе спецоперации российские военные освободили и взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России. Спецоперация также позволила разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить поставки днепровской воды, заблокированную киевским режимом в 2014 году.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 12:49Специальная военная операция на Украине
В Херсонской и Запорожской областях задержали вооруженных пособников ВСУ
 
В миреХерсонская областьМелитопольСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала