https://ria.ru/20220721/ukraina-1804084332.html

Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине во избежание ядерной войны

Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине во избежание ядерной войны - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине во избежание ядерной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, Украина и Россия должны договориться о прекращении конфликта на Украине во избежание ядерной войны,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:10

2022-07-21T17:10

2022-07-21T18:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_0b1e84fe25f8dbc5baf2fcb6a92ea696.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, Украина и Россия должны договориться о прекращении конфликта на Украине во избежание ядерной войны, передает агентство Франс Пресс."Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине", - сказал Лукашенко агентству.Как заявил Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс, Киеву следует "сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804075778.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, александр лукашенко