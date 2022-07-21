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Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине во избежание ядерной войны - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804084332.html
Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине во избежание ядерной войны
Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине во избежание ядерной войны - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине во избежание ядерной войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, Украина и Россия должны договориться о прекращении конфликта на Украине во избежание ядерной войны,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:10
2022-07-21T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
александр лукашенко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, Украина и Россия должны договориться о прекращении конфликта на Украине во избежание ядерной войны, передает агентство Франс Пресс."Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине", - сказал Лукашенко агентству.Как заявил Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс, Киеву следует "сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, александр лукашенко
17:10 21.07.2022 (обновлено: 18:53 21.07.2022)
 
Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине во избежание ядерной войны

Лукашенко призвал к прекращению конфликта на Украине во избежание ядерной войны

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, Украина и Россия должны договориться о прекращении конфликта на Украине во избежание ядерной войны, передает агентство Франс Пресс.
"Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине", - сказал Лукашенко агентству.
"Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше... Нет необходимости идти дальше. Дальше бездна ядерной войны", - заявил белорусский президент.
Как заявил Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс, Киеву следует "сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 16:39
Лукашенко заявил, что Путин не мечтает ни о каком панславянском государстве
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассАлександр Лукашенко
 
 
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