17:10 21.07.2022 (обновлено: 18:53 21.07.2022)
Лукашенко призвал прекратить конфликт на Украине во избежание ядерной войны
Лукашенко призвал к прекращению конфликта на Украине во избежание ядерной войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, Украина и Россия должны договориться о прекращении конфликта на Украине во избежание ядерной войны, передает агентство Франс Пресс.
"Мы должны остановиться, достичь соглашения, положить конец этой неразберихе, операции и войне на Украине", - сказал Лукашенко агентству.
"Давайте остановимся, а потом решим, как жить дальше... Нет необходимости идти дальше. Дальше бездна ядерной войны", - заявил белорусский президент.
Как заявил Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс, Киеву следует "сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.