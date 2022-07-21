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Лукашенко считает, что Россия не использует на Украине все возможные силы - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804077493.html
Лукашенко считает, что Россия не использует на Украине все возможные силы
Лукашенко считает, что Россия не использует на Украине все возможные силы - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко считает, что Россия не использует на Украине все возможные силы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:42
2022-07-21T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы."Война, которая там идет - это еще не то, что Россия могла бы вести", - сказал Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220707/putin-1801061954.html
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в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
16:42 21.07.2022
 
Лукашенко считает, что Россия не использует на Украине все возможные силы

Лукашенко заявил, что Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы.
"Война, которая там идет - это еще не то, что Россия могла бы вести", - сказал Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Всерьез пока ничего не начинали – Путин о конфликте с Западом
7 июля, 19:52Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине
 
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