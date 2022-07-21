https://ria.ru/20220721/ukraina-1804077493.html
Лукашенко считает, что Россия не использует на Украине все возможные силы
Лукашенко считает, что Россия не использует на Украине все возможные силы - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко считает, что Россия не использует на Украине все возможные силы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:42
2022-07-21T16:42
2022-07-21T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы."Война, которая там идет - это еще не то, что Россия могла бы вести", - сказал Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220707/putin-1801061954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Лукашенко считает, что Россия не использует на Украине все возможные силы
Лукашенко заявил, что Россия еще не использовала на Украине все силы, которые могла бы