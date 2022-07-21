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Украина может не дождаться американских истребителей, заявил эксперт - РИА Новости, 21.07.2022
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Украина может не дождаться американских истребителей, заявил эксперт
Украина может не дождаться американских истребителей, заявил эксперт - РИА Новости, 21.07.2022
Украина может не дождаться американских истребителей, заявил эксперт
Перспектива получения Киевом американских истребителей F-15 и F-16 туманна, поскольку, несмотря на принятое США политическое решение, украинские пилоты смогут... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:33
2022-07-21T16:33
джо байден
сша
киев
колумбус
конгресс сша
f-16
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перспектива получения Киевом американских истребителей F-15 и F-16 туманна, поскольку, несмотря на принятое США политическое решение, украинские пилоты смогут освоить эти машины лишь через год, объяснил РИА Новости в четверг известный военный эксперт Алексей Леонков.Ранее палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год размером порядка 850 миллиардов долларов - на 37 миллиардов больше, чем запрашивал президент Джо Байден, и на 73 миллиардов больше, чем бюджет этого года.Среди прочего, в нем заложено 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов эксплуатации американских истребителей F-15 и F-16."Украина сможет применять F-15 и F-16 не раньше, чем летом 2023 года. Может ли кто-то точно предсказать, что произойдет с этой страной через год? Может быть, она вообще прекратит свое существование, так что подобные заявления США – это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, когда они не отказываются от помощи Киеву, но в реальности этой помощи, скорее всего, не будет", - полагает Леонков.Эксперт пояснил свои доводы тем, что проект оборонного бюджета должен будет еще утвердить Конгресс США, что произойдет не раньше сентября 2022 года. Соответственно, обучение начнется лишь в начале 2023 года и продлится не менее трех месяцев."При этом трехмесячные курсы, которые пройдут на базе Колумбус в штате Миссисипи, являются программой начального уровня - там их научат пилотированию машин, полетам строем и так далее. Программа использования вооружений F-16 и боевые маневры – это отдельная программа. Также предстоит решить вопрос базирования и обслуживающей инфраструктуры украинским машинам – скорее всего, их разместят в Румынии", - отметил собеседник агентства.Леонков также выразил мнение, что даже при утверждении оборонного бюджета США, решение о подготовке украинских пилотов может быть дезавуировано на ранней стадии, в случае получения республиканцами большинства голосов на ближайших выборах в Конгресс.
https://ria.ru/20220721/istrebiteli-1803928428.html
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сша
киев
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джо байден, сша, киев, колумбус, конгресс сша, f-16, f-15se
16:33 21.07.2022
 
Украина может не дождаться американских истребителей, заявил эксперт

Военный эксперт Леонков: Украина может не дождаться американских истребителей

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перспектива получения Киевом американских истребителей F-15 и F-16 туманна, поскольку, несмотря на принятое США политическое решение, украинские пилоты смогут освоить эти машины лишь через год, объяснил РИА Новости в четверг известный военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год размером порядка 850 миллиардов долларов - на 37 миллиардов больше, чем запрашивал президент Джо Байден, и на 73 миллиардов больше, чем бюджет этого года.
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Генерал ВВС США не исключил, что Украина скоро получит западные истребители
Среди прочего, в нем заложено 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов эксплуатации американских истребителей F-15 и F-16.
"Украина сможет применять F-15 и F-16 не раньше, чем летом 2023 года. Может ли кто-то точно предсказать, что произойдет с этой страной через год? Может быть, она вообще прекратит свое существование, так что подобные заявления США – это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, когда они не отказываются от помощи Киеву, но в реальности этой помощи, скорее всего, не будет", - полагает Леонков.
Эксперт пояснил свои доводы тем, что проект оборонного бюджета должен будет еще утвердить Конгресс США, что произойдет не раньше сентября 2022 года. Соответственно, обучение начнется лишь в начале 2023 года и продлится не менее трех месяцев.
"При этом трехмесячные курсы, которые пройдут на базе Колумбус в штате Миссисипи, являются программой начального уровня - там их научат пилотированию машин, полетам строем и так далее. Программа использования вооружений F-16 и боевые маневры – это отдельная программа. Также предстоит решить вопрос базирования и обслуживающей инфраструктуры украинским машинам – скорее всего, их разместят в Румынии", - отметил собеседник агентства.
Леонков также выразил мнение, что даже при утверждении оборонного бюджета США, решение о подготовке украинских пилотов может быть дезавуировано на ранней стадии, в случае получения республиканцами большинства голосов на ближайших выборах в Конгресс.
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