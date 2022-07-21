Украина может не дождаться американских истребителей, заявил эксперт
Военный эксперт Леонков: Украина может не дождаться американских истребителей
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Перспектива получения Киевом американских истребителей F-15 и F-16 туманна, поскольку, несмотря на принятое США политическое решение, украинские пилоты смогут освоить эти машины лишь через год, объяснил РИА Новости в четверг известный военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год размером порядка 850 миллиардов долларов - на 37 миллиардов больше, чем запрашивал президент Джо Байден, и на 73 миллиардов больше, чем бюджет этого года.
"Украина сможет применять F-15 и F-16 не раньше, чем летом 2023 года. Может ли кто-то точно предсказать, что произойдет с этой страной через год? Может быть, она вообще прекратит свое существование, так что подобные заявления США – это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре, когда они не отказываются от помощи Киеву, но в реальности этой помощи, скорее всего, не будет", - полагает Леонков.
Эксперт пояснил свои доводы тем, что проект оборонного бюджета должен будет еще утвердить Конгресс США, что произойдет не раньше сентября 2022 года. Соответственно, обучение начнется лишь в начале 2023 года и продлится не менее трех месяцев.
"При этом трехмесячные курсы, которые пройдут на базе Колумбус в штате Миссисипи, являются программой начального уровня - там их научат пилотированию машин, полетам строем и так далее. Программа использования вооружений F-16 и боевые маневры – это отдельная программа. Также предстоит решить вопрос базирования и обслуживающей инфраструктуры украинским машинам – скорее всего, их разместят в Румынии", - отметил собеседник агентства.
Леонков также выразил мнение, что даже при утверждении оборонного бюджета США, решение о подготовке украинских пилотов может быть дезавуировано на ранней стадии, в случае получения республиканцами большинства голосов на ближайших выборах в Конгресс.