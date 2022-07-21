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Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов
Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль РФ, передает агентство Франс... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:27
2022-07-21T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль РФ, передает агентство Франс Пресс."По мнению Лукашенко, Украина должна признать, что занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны", - говорится в сообщении агентства.Лукашенко заявил, что обсуждать этот вопрос уже поздно. "Это уже не обсуждается, это можно было еще обсуждать в феврале, марте", - заявил Лукашенко в интервью агентству.
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в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
16:27 21.07.2022 (обновлено: 16:35 21.07.2022)
 
Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов

Лукашенко призвал Украину принять потерю регионов, перешедших под контроль России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль РФ, передает агентство Франс Пресс.
"По мнению Лукашенко, Украина должна признать, что занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны", - говорится в сообщении агентства.
Лукашенко заявил, что обсуждать этот вопрос уже поздно. "Это уже не обсуждается, это можно было еще обсуждать в феврале, марте", - заявил Лукашенко в интервью агентству.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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