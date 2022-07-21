https://ria.ru/20220721/ukraina-1804071238.html

Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов

Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль РФ, передает агентство Франс... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:27

2022-07-21T16:27

2022-07-21T16:35

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль РФ, передает агентство Франс Пресс."По мнению Лукашенко, Украина должна признать, что занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны", - говорится в сообщении агентства.Лукашенко заявил, что обсуждать этот вопрос уже поздно. "Это уже не обсуждается, это можно было еще обсуждать в феврале, марте", - заявил Лукашенко в интервью агентству.

https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр