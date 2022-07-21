https://ria.ru/20220721/ukraina-1804071238.html
Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов
Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль РФ, передает агентство Франс... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:27
2022-07-21T16:27
2022-07-21T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине нужно принять, что она потеряла регионы, которые перешли под контроль РФ, передает агентство Франс Пресс."По мнению Лукашенко, Украина должна признать, что занятые Россией регионы на востоке и юге страны потеряны", - говорится в сообщении агентства.Лукашенко заявил, что обсуждать этот вопрос уже поздно. "Это уже не обсуждается, это можно было еще обсуждать в феврале, марте", - заявил Лукашенко в интервью агентству.
https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61ff6983fa1294b5472eda6115149c57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
16:27 21.07.2022 (обновлено: 16:35 21.07.2022)
Лукашенко призвал Украину принять потерю нескольких регионов
Лукашенко призвал Украину принять потерю регионов, перешедших под контроль России