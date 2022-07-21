Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко обвинил Запад в провоцировании кризиса на Украине - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804064447.html
Лукашенко обвинил Запад в провоцировании кризиса на Украине
Лукашенко обвинил Запад в провоцировании кризиса на Украине - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко обвинил Запад в провоцировании кризиса на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Запад хотел начать конфликт с Россией и "спровоцировал" кризис на Украине. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:06
2022-07-21T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Запад хотел начать конфликт с Россией и "спровоцировал" кризис на Украине."Вы спровоцировали эту войну. Вы разожгли войну и продолжаете ее", - сказал Лукашенко. Белорусский лидер также отметил, что, если бы Россия не "опередила" НАТО, страны альянса бы "организовали и нанесли ей удар".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb7e29c6b896801a6a2a8699fc44fd21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, нато, ситуация в днр и лнр
16:06 21.07.2022 (обновлено: 16:36 21.07.2022)
 
Лукашенко обвинил Запад в провоцировании кризиса на Украине

Лукашенко заявил, что Запад спровоцировал кризис на Украине

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Запад хотел начать конфликт с Россией и "спровоцировал" кризис на Украине.
"Вы спровоцировали эту войну. Вы разожгли войну и продолжаете ее", - сказал Лукашенко. Белорусский лидер также отметил, что, если бы Россия не "опередила" НАТО, страны альянса бы "организовали и нанесли ей удар".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 08:00
Украинский цугцванг: Штаты выбирают между капитуляцией и ядерной войной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала