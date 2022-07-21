https://ria.ru/20220721/ukraina-1804064447.html

Лукашенко обвинил Запад в провоцировании кризиса на Украине

Лукашенко обвинил Запад в провоцировании кризиса на Украине - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко обвинил Запад в провоцировании кризиса на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Запад хотел начать конфликт с Россией и "спровоцировал" кризис на Украине. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:06

2022-07-21T16:06

2022-07-21T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

белоруссия

александр лукашенко

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Запад хотел начать конфликт с Россией и "спровоцировал" кризис на Украине."Вы спровоцировали эту войну. Вы разожгли войну и продолжаете ее", - сказал Лукашенко. Белорусский лидер также отметил, что, если бы Россия не "опередила" НАТО, страны альянса бы "организовали и нанесли ей удар".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, нато, ситуация в днр и лнр