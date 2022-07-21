https://ria.ru/20220721/ukraina-1804057809.html

Украинцы проголосовали за отказ от герба СССР на щите у Родины-матери

Украинцы проголосовали за отказ от герба СССР на щите у Родины-матери - РИА Новости, 21.07.2022

Украинцы проголосовали за отказ от герба СССР на щите у Родины-матери

Согласно результатам опроса в приложении "Дия" ("Действие") по изменению символики на монументе Родины-матери, 85% украинцев, участвовавших в голосовании,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:52

2022-07-21T15:52

2022-07-21T15:53

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Согласно результатам опроса в приложении "Дия" ("Действие") по изменению символики на монументе Родины-матери, 85% украинцев, участвовавших в голосовании, высказались за замену герба СССР на государственный, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко."Цифры говорят сами за себя – этот опрос стал вторым по вовлеченности опрошенных в "Дие", в котором приняли участие около 780 тысяч человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на трезубец", - сообщил Ткаченко в своем Telegram. Он отметил, что власти могли принять решение без консультаций с общественностью. Также среди предложенных вариантов было "оставить все, как есть" или "снять герб СССР".Убрать советский герб с монумента "Родина-мать" в рамках декоммунизации в Киеве предлагали еще в 2020 году. Но сделать это сложно даже технически. Монумент пятый по высоте в мире, достигает более 100 метров.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220426/kiev-1785593436.html

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр