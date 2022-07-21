15:07 21.07.2022 (обновлено: 15:45 21.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
СЦКК в ДНР: украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку и Макеевке
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка и Киевский район столицы ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.40 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.