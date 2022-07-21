https://ria.ru/20220721/ukraina-1804042123.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка и Киевский район столицы ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов натовского калибра 155... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:07

2022-07-21T15:07

2022-07-21T15:45

специальная военная операция на украине

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нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка и Киевский район столицы ДНР, выпустив в общей сложности девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), нато, вооруженные силы украины