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Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине - РИА Новости, 21.07.2022
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Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине
Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине - РИА Новости, 21.07.2022
Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине
Для президента России Владимира Путина перспектива вступления Украины в НАТО представляется большой угрозой, заявил бывший советник министра обороны США... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:04
2022-07-21T15:50
в мире
украина
россия
европа
нато
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Для президента России Владимира Путина перспектива вступления Украины в НАТО представляется большой угрозой, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так, российский лидер подчеркивал, что его не волнует, например, присоединение Украины к Евросоюзу, но его не устроило наращивание там военного присутствия Североатлантического альянса. При этом в Европе, а именно в Германии и Италии, боятся дальнейшей эскалации напряженности, отметил полковник."Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы (США. — Прим. ред.) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России", — пояснил Макгрегор, добавив, что никто в Европе не желает "вечной войны".Он заключил, что основной мотив России заключается в нежелании соседствовать со странами — членами НАТО.Ранее украинские власти заявили, что убедились в бесперспективности попыток добиться членства в альянсе и готовы удовлетвориться гарантиями безопасности со стороны великих держав в качестве одной из составляющих урегулирования конфликта с Россией. Так, по словам заместителя руководителя офиса Зеленского Игоря Жовквы, западные страны продолжают снабжать Украину вооружениями, но НАТО не оправдала ее надежд: Киев просил у организации оказать военную поддержку еще до начала спецоперации, а уже после 24 февраля — бесполетную зону и членство в альянсе, но страна "ни получила никаких ответов".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
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в мире, украина, россия, европа, нато, владимир путин, сша
15:04 21.07.2022 (обновлено: 15:50 21.07.2022)
 
Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине

Полковник Макгрегор: Путин считает вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Для президента России Владимира Путина перспектива вступления Украины в НАТО представляется большой угрозой, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Так, российский лидер подчеркивал, что его не волнует, например, присоединение Украины к Евросоюзу, но его не устроило наращивание там военного присутствия Североатлантического альянса. При этом в Европе, а именно в Германии и Италии, боятся дальнейшей эскалации напряженности, отметил полковник.
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"Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы (США. — Прим. ред.) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России", — пояснил Макгрегор, добавив, что никто в Европе не желает "вечной войны".
Он заключил, что основной мотив России заключается в нежелании соседствовать со странами — членами НАТО.
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18 июля, 10:23
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Ранее украинские власти заявили, что убедились в бесперспективности попыток добиться членства в альянсе и готовы удовлетвориться гарантиями безопасности со стороны великих держав в качестве одной из составляющих урегулирования конфликта с Россией. Так, по словам заместителя руководителя офиса Зеленского Игоря Жовквы, западные страны продолжают снабжать Украину вооружениями, но НАТО не оправдала ее надежд: Киев просил у организации оказать военную поддержку еще до начала спецоперации, а уже после 24 февраля — бесполетную зону и членство в альянсе, но страна "ни получила никаких ответов".
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
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10:58Специальная военная операция на Украине
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