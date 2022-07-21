15:04 21.07.2022 (обновлено: 15:50 21.07.2022)
Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине
Полковник Макгрегор: Путин считает вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Для президента России Владимира Путина перспектива вступления Украины в НАТО представляется большой угрозой, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Так, российский лидер подчеркивал, что его не волнует, например, присоединение Украины к Евросоюзу, но его не устроило наращивание там военного присутствия Североатлантического альянса. При этом в Европе, а именно в Германии и Италии, боятся дальнейшей эскалации напряженности, отметил полковник.
"Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы (США. — Прим. ред.) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России", — пояснил Макгрегор, добавив, что никто в Европе не желает "вечной войны".
Он заключил, что основной мотив России заключается в нежелании соседствовать со странами — членами НАТО.
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Ранее украинские власти заявили, что убедились в бесперспективности попыток добиться членства в альянсе и готовы удовлетвориться гарантиями безопасности со стороны великих держав в качестве одной из составляющих урегулирования конфликта с Россией. Так, по словам заместителя руководителя офиса Зеленского Игоря Жовквы, западные страны продолжают снабжать Украину вооружениями, но НАТО не оправдала ее надежд: Киев просил у организации оказать военную поддержку еще до начала спецоперации, а уже после 24 февраля — бесполетную зону и членство в альянсе, но страна "ни получила никаких ответов".
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.