https://ria.ru/20220721/ukraina-1804040682.html

Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине

Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине - РИА Новости, 21.07.2022

Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине

Для президента России Владимира Путина перспектива вступления Украины в НАТО представляется большой угрозой, заявил бывший советник министра обороны США... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:04

2022-07-21T15:04

2022-07-21T15:50

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Для президента России Владимира Путина перспектива вступления Украины в НАТО представляется большой угрозой, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так, российский лидер подчеркивал, что его не волнует, например, присоединение Украины к Евросоюзу, но его не устроило наращивание там военного присутствия Североатлантического альянса. При этом в Европе, а именно в Германии и Италии, боятся дальнейшей эскалации напряженности, отметил полковник."Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы (США. — Прим. ред.) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России", — пояснил Макгрегор, добавив, что никто в Европе не желает "вечной войны".Он заключил, что основной мотив России заключается в нежелании соседствовать со странами — членами НАТО.Ранее украинские власти заявили, что убедились в бесперспективности попыток добиться членства в альянсе и готовы удовлетвориться гарантиями безопасности со стороны великих держав в качестве одной из составляющих урегулирования конфликта с Россией. Так, по словам заместителя руководителя офиса Зеленского Игоря Жовквы, западные страны продолжают снабжать Украину вооружениями, но НАТО не оправдала ее надежд: Киев просил у организации оказать военную поддержку еще до начала спецоперации, а уже после 24 февраля — бесполетную зону и членство в альянсе, но страна "ни получила никаких ответов".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

https://ria.ru/20220718/nato-1803140487.html

https://ria.ru/20220721/nato-1803959021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, украина, россия, европа, нато, владимир путин, сша