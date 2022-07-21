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Запорожские власти пообещали поощрения за отказ воевать за Зеленского - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804014072.html
Запорожские власти пообещали поощрения за отказ воевать за Зеленского
Запорожские власти пообещали поощрения за отказ воевать за Зеленского - РИА Новости, 21.07.2022
Запорожские власти пообещали поощрения за отказ воевать за Зеленского
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после освобождения всей Украины отказавшиеся воевать за нынешний киевский... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:00
2022-07-21T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после освобождения всей Украины отказавшиеся воевать за нынешний киевский режим будут поощрены."После освобождения постукраинского пространства от власти нацистов мы снимем все судимости со всех осужденных режимом (Владимира – ред.) Зеленского за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также поощрим их за отказ от участия в боевых действиях против мирного населения и неисполнение преступных приказов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, на фоне значительных потерь в Донбассе и запорожском фронте мобилизованные в ряды украинской армии жители западных областей отказываются ехать в Донбасс."Сотые" не захотели стать "двухсотыми" или в лучшем для них случае "трёхсотыми". Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения. Военнослужащие оштрафованы", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220714/boeviki-1802412014.html
https://ria.ru/20220714/spetsoperatsiya-1802350868.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
14:00 21.07.2022
 
Запорожские власти пообещали поощрения за отказ воевать за Зеленского

Член Запорожской ВГА Рогов пообещал поощрения за отказ воевать за Зеленского

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после освобождения всей Украины отказавшиеся воевать за нынешний киевский режим будут поощрены.
"После освобождения постукраинского пространства от власти нацистов мы снимем все судимости со всех осужденных режимом (Владимира – ред.) Зеленского за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также поощрим их за отказ от участия в боевых действиях против мирного населения и неисполнение преступных приказов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, на фоне значительных потерь в Донбассе и запорожском фронте мобилизованные в ряды украинской армии жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.
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"Сотые" не захотели стать "двухсотыми" или в лучшем для них случае "трёхсотыми". Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения. Военнослужащие оштрафованы", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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