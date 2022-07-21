Запорожские власти пообещали поощрения за отказ воевать за Зеленского
Член Запорожской ВГА Рогов пообещал поощрения за отказ воевать за Зеленского
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после освобождения всей Украины отказавшиеся воевать за нынешний киевский режим будут поощрены.
"После освобождения постукраинского пространства от власти нацистов мы снимем все судимости со всех осужденных режимом (Владимира – ред.) Зеленского за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также поощрим их за отказ от участия в боевых действиях против мирного населения и неисполнение преступных приказов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, на фоне значительных потерь в Донбассе и запорожском фронте мобилизованные в ряды украинской армии жители западных областей отказываются ехать в Донбасс.
"Сотые" не захотели стать "двухсотыми" или в лучшем для них случае "трёхсотыми". Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения. Военнослужащие оштрафованы", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.