https://ria.ru/20220721/ukraina-1804014072.html

Запорожские власти пообещали поощрения за отказ воевать за Зеленского

Запорожские власти пообещали поощрения за отказ воевать за Зеленского - РИА Новости, 21.07.2022

Запорожские власти пообещали поощрения за отказ воевать за Зеленского

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после освобождения всей Украины отказавшиеся воевать за нынешний киевский... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:00

2022-07-21T14:00

2022-07-21T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313340_0:214:2794:1785_1920x0_80_0_0_a6c3a351389a9ccc84bf63ea9210a12c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после освобождения всей Украины отказавшиеся воевать за нынешний киевский режим будут поощрены."После освобождения постукраинского пространства от власти нацистов мы снимем все судимости со всех осужденных режимом (Владимира – ред.) Зеленского за уклонение от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также поощрим их за отказ от участия в боевых действиях против мирного населения и неисполнение преступных приказов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, на фоне значительных потерь в Донбассе и запорожском фронте мобилизованные в ряды украинской армии жители западных областей отказываются ехать в Донбасс."Сотые" не захотели стать "двухсотыми" или в лучшем для них случае "трёхсотыми". Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения. Военнослужащие оштрафованы", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220714/boeviki-1802412014.html

https://ria.ru/20220714/spetsoperatsiya-1802350868.html

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр