https://ria.ru/20220721/ukraina-1804006047.html
Двое попавших в плен на Украине граждан ЛНР получили тюремные сроки
Двое попавших в плен на Украине граждан ЛНР получили тюремные сроки - РИА Новости, 21.07.2022
Двое попавших в плен на Украине граждан ЛНР получили тюремные сроки
Два гражданина Луганской Народной Республики, попавшие в плен на Украине, приговорены к десяти и восьми годам лишения свободы, сообщили в украинской Службе... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:38
2022-07-21T13:38
2022-07-21T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
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луганская народная республика
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два гражданина Луганской Народной Республики, попавшие в плен на Украине, приговорены к десяти и восьми годам лишения свободы, сообщили в украинской Службе безопасности."По материалам СБУ, еще двое боевиков так называемой ЛНР, которые воевали на Украине, получили тюремные сроки... За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства и участие в незаконных вооруженных формированиях фигуранты получили тюремные сроки - десять и восемь лет лишения свободы... Их взяли в плен украинские защитники во время боев на Луганщине в мае 2022 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее в июле СБУ сообщала об аналогичном приговоре для военнопленных граждан республик Донбасса. Тогда восемь граждан Донецкой Народной Республики, попавших в плен на Украине, приговорили к 15 годам лишения свободы по статье о госизмене.
https://ria.ru/20220531/ukraina-1791970801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Двое попавших в плен на Украине граждан ЛНР получили тюремные сроки
Двоих попавших в плен на Украине граждан ЛНР приговорили к восьми и десяти годам тюрьмы