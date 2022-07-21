Офис Зеленского заявил о намерении переломить ход конфликта до зимы
Офис Зеленского пообещал "много сюрпризов" и перелом хода конфликта до зимы
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что на Украине намерены переломить ход конфликта до зимы, снова пообещал "много сюрпризов".
"Важно сейчас не дать русским затащить нас войной в зиму... Много зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Киев неоднократно анонсировал некие неприятные сюрпризы для РФ. В начале июня после телефонного разговора с советником президента США Джо Байдена о новом пакете военной помощи о них говорил Ермак, а в начале июля Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте назвал помощь от Амстердама "неприятным сюрпризом для РФ".
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.