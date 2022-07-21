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Украинские боевики применяют кустарные дроны на Харьковском направлении - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803987244.html
Украинские боевики применяют кустарные дроны на Харьковском направлении
Украинские боевики применяют кустарные дроны на Харьковском направлении - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские боевики применяют кустарные дроны на Харьковском направлении
Украинские боевики применяют кустарные ударные дроны, сбрасывающие бомбы из выстрелов для гранатомета, парами и преимущественно ночью, рассказал корреспонденту... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:42
2022-07-21T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
харьковская область
украина
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РУБЕЖНОЕ (Харьковская область), 21 июл - РИА Новости. Украинские боевики применяют кустарные ударные дроны, сбрасывающие бомбы из выстрелов для гранатомета, парами и преимущественно ночью, рассказал корреспонденту РИА Новости представитель Народной милиции ЛНР.Украинские боевики на Харьковском направлении начали массово применять в качестве ударных гражданские дроны, которые сбрасывают в качестве бомб выстрелы малого калибра к гранатомету."Оно обычно во сколько: начинается закат солнца - сегодня с утра работали, - получается, мы видим просто закат, а потом уже не видно их вообще никак. С той стороны встаем у дороги, "птичку" вообще никак не видно. Раньше было видно - одна зависает, а вторая сбрасывает. Потом минут где-то 5 она стоит, уходит, а вторая зависает и ждет, и второй раз начинает скидывать", - рассказал боец народной милиции ЛНР в видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.Украинские боевики используют в качестве бомб на гражданских дронах гранатометные выстрелы ВОГ-25 калибра 40 миллиметров или ВОГ-17 калибра 30 миллиметров.Чтобы стабилизировать их в полете детонатором вниз, к гранатам приделывают распечатанное на 3d-принтере хвостовое оперение или привязывают скрученную спиралью проволоку, которая создает дополнительное воздушное сопротивление на хвосте гранаты.Бойцы ЛНР приспособили для уничтожения этих кустарных ударных беспилотников дробовики, так как для сброса импровизированных бомб дронам приходится зависать всего в нескольких десятках метров над землей.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803979521.html
луганская народная республика
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украина
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в мире, луганская народная республика, харьковская область, украина
12:42 21.07.2022
 
Украинские боевики применяют кустарные дроны на Харьковском направлении

Народная милиция ЛНР: украинские кустарные дроны атакуют парами и ночью

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ЛНР на блокпосту в Харьковской области
Бойцы ЛНР на блокпосту в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы ЛНР на блокпосту в Харьковской области. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (Харьковская область), 21 июл - РИА Новости. Украинские боевики применяют кустарные ударные дроны, сбрасывающие бомбы из выстрелов для гранатомета, парами и преимущественно ночью, рассказал корреспонденту РИА Новости представитель Народной милиции ЛНР.
Украинские боевики на Харьковском направлении начали массово применять в качестве ударных гражданские дроны, которые сбрасывают в качестве бомб выстрелы малого калибра к гранатомету.
"Оно обычно во сколько: начинается закат солнца - сегодня с утра работали, - получается, мы видим просто закат, а потом уже не видно их вообще никак. С той стороны встаем у дороги, "птичку" вообще никак не видно. Раньше было видно - одна зависает, а вторая сбрасывает. Потом минут где-то 5 она стоит, уходит, а вторая зависает и ждет, и второй раз начинает скидывать", - рассказал боец народной милиции ЛНР в видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
Украинские боевики используют в качестве бомб на гражданских дронах гранатометные выстрелы ВОГ-25 калибра 40 миллиметров или ВОГ-17 калибра 30 миллиметров.
Чтобы стабилизировать их в полете детонатором вниз, к гранатам приделывают распечатанное на 3d-принтере хвостовое оперение или привязывают скрученную спиралью проволоку, которая создает дополнительное воздушное сопротивление на хвосте гранаты.
Бойцы ЛНР приспособили для уничтожения этих кустарных ударных беспилотников дробовики, так как для сброса импровизированных бомб дронам приходится зависать всего в нескольких десятках метров над землей.
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