https://ria.ru/20220721/ukraina-1803987244.html
Украинские боевики применяют кустарные дроны на Харьковском направлении
Украинские боевики применяют кустарные дроны на Харьковском направлении - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские боевики применяют кустарные дроны на Харьковском направлении
Украинские боевики применяют кустарные ударные дроны, сбрасывающие бомбы из выстрелов для гранатомета, парами и преимущественно ночью, рассказал корреспонденту... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:42
2022-07-21T12:42
2022-07-21T12:42
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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РУБЕЖНОЕ (Харьковская область), 21 июл - РИА Новости. Украинские боевики применяют кустарные ударные дроны, сбрасывающие бомбы из выстрелов для гранатомета, парами и преимущественно ночью, рассказал корреспонденту РИА Новости представитель Народной милиции ЛНР.Украинские боевики на Харьковском направлении начали массово применять в качестве ударных гражданские дроны, которые сбрасывают в качестве бомб выстрелы малого калибра к гранатомету."Оно обычно во сколько: начинается закат солнца - сегодня с утра работали, - получается, мы видим просто закат, а потом уже не видно их вообще никак. С той стороны встаем у дороги, "птичку" вообще никак не видно. Раньше было видно - одна зависает, а вторая сбрасывает. Потом минут где-то 5 она стоит, уходит, а вторая зависает и ждет, и второй раз начинает скидывать", - рассказал боец народной милиции ЛНР в видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.Украинские боевики используют в качестве бомб на гражданских дронах гранатометные выстрелы ВОГ-25 калибра 40 миллиметров или ВОГ-17 калибра 30 миллиметров.Чтобы стабилизировать их в полете детонатором вниз, к гранатам приделывают распечатанное на 3d-принтере хвостовое оперение или привязывают скрученную спиралью проволоку, которая создает дополнительное воздушное сопротивление на хвосте гранаты.Бойцы ЛНР приспособили для уничтожения этих кустарных ударных беспилотников дробовики, так как для сброса импровизированных бомб дронам приходится зависать всего в нескольких десятках метров над землей.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803979521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, харьковская область, украина
Украинские боевики применяют кустарные дроны на Харьковском направлении
Народная милиция ЛНР: украинские кустарные дроны атакуют парами и ночью
РУБЕЖНОЕ (Харьковская область), 21 июл - РИА Новости. Украинские боевики применяют кустарные ударные дроны, сбрасывающие бомбы из выстрелов для гранатомета, парами и преимущественно ночью, рассказал корреспонденту РИА Новости представитель Народной милиции ЛНР.
Украинские боевики на Харьковском направлении начали массово применять в качестве ударных гражданские дроны, которые сбрасывают в качестве бомб выстрелы малого калибра к гранатомету.
"Оно обычно во сколько: начинается закат солнца - сегодня с утра работали, - получается, мы видим просто закат, а потом уже не видно их вообще никак. С той стороны встаем у дороги, "птичку" вообще никак не видно. Раньше было видно - одна зависает, а вторая сбрасывает. Потом минут где-то 5 она стоит, уходит, а вторая зависает и ждет, и второй раз начинает скидывать", - рассказал боец народной милиции ЛНР в видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
Украинские боевики используют в качестве бомб на гражданских дронах гранатометные выстрелы ВОГ-25 калибра 40 миллиметров или ВОГ-17 калибра 30 миллиметров.
Чтобы стабилизировать их в полете детонатором вниз, к гранатам приделывают распечатанное на 3d-принтере хвостовое оперение или привязывают скрученную спиралью проволоку, которая создает дополнительное воздушное сопротивление на хвосте гранаты.
Бойцы ЛНР
приспособили для уничтожения этих кустарных ударных беспилотников дробовики, так как для сброса импровизированных бомб дронам приходится зависать всего в нескольких десятках метров над землей.