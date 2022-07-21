https://ria.ru/20220721/ukraina-1803984004.html

Эксперт назвал настоящую цель поставок Украине HIMARS

Эксперт назвал настоящую цель поставок Украине HIMARS - РИА Новости, 21.07.2022

Эксперт назвал настоящую цель поставок Украине HIMARS

США передают Украине РСЗО HIMARS не с целью помочь Киеву достичь перелома на фронте, а чтобы изучить принципы работы российских систем ПВО, полагает известный... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:29

2022-07-21T12:29

2022-07-21T12:46

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США передают Украине РСЗО HIMARS не с целью помочь Киеву достичь перелома на фронте, а чтобы изучить принципы работы российских систем ПВО, полагает известный военный эксперт Алексей Леонков.Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12.В очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО. Из 12 уже поставленных комплексов, по данным Минобороны РФ, на территории ДНР уничтожены как минимум три – две в районе Малотарановки и одна под Красноармейском."Мне кажется, это и есть истинная цель американской "помощи" Киеву, ради которой США готовы пожертвовать своими РСЗО и уж тем более мирными людьми", - добавил собеседник агентства.Эксперт пояснил, что при пусках HIMARS, которые координируют американские инструкторы, в космосе спутники США фиксируют принципы работы российских комплексов "Тор" и "Бук": "Как они "возбуждаются", ведут огневой обстрел, как работают их радиолокационные станции и командные пункты".По оценке Леонкова, о "корыстных" целях военной помощи Вашингтона говорит и то, что HIMARS приходят на Украину точечными партиями, из-за чего перелома ни на одном из участков фронта в пользу Киева достичь невозможно.Ранее представитель российских силовых структур сообщил РИА Новости, что, по разведывательным данным, две установки HIMARS действуют на южном направлении, в том числе в районе Херсона, остальные - в Донбассе, при этом расчеты всех комплексов состоят из выведенных за штат кадровых военных НАТО.

https://ria.ru/20220721/nato-1803959021.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

https://ria.ru/20220720/trofei-1803646135.html

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html

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