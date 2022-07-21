https://ria.ru/20220721/ukraina-1803984004.html
Эксперт назвал настоящую цель поставок Украине HIMARS
Эксперт назвал настоящую цель поставок Украине HIMARS - РИА Новости, 21.07.2022
Эксперт назвал настоящую цель поставок Украине HIMARS
США передают Украине РСЗО HIMARS не с целью помочь Киеву достичь перелома на фронте, а чтобы изучить принципы работы российских систем ПВО, полагает известный... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:29
2022-07-21T12:29
2022-07-21T12:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США передают Украине РСЗО HIMARS не с целью помочь Киеву достичь перелома на фронте, а чтобы изучить принципы работы российских систем ПВО, полагает известный военный эксперт Алексей Леонков.Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12.В очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО. Из 12 уже поставленных комплексов, по данным Минобороны РФ, на территории ДНР уничтожены как минимум три – две в районе Малотарановки и одна под Красноармейском."Мне кажется, это и есть истинная цель американской "помощи" Киеву, ради которой США готовы пожертвовать своими РСЗО и уж тем более мирными людьми", - добавил собеседник агентства.Эксперт пояснил, что при пусках HIMARS, которые координируют американские инструкторы, в космосе спутники США фиксируют принципы работы российских комплексов "Тор" и "Бук": "Как они "возбуждаются", ведут огневой обстрел, как работают их радиолокационные станции и командные пункты".По оценке Леонкова, о "корыстных" целях военной помощи Вашингтона говорит и то, что HIMARS приходят на Украину точечными партиями, из-за чего перелома ни на одном из участков фронта в пользу Киева достичь невозможно.Ранее представитель российских силовых структур сообщил РИА Новости, что, по разведывательным данным, две установки HIMARS действуют на южном направлении, в том числе в районе Херсона, остальные - в Донбассе, при этом расчеты всех комплексов состоят из выведенных за штат кадровых военных НАТО.
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12:29 21.07.2022 (обновлено: 12:46 21.07.2022)
Эксперт назвал настоящую цель поставок Украине HIMARS
Эксперт Леонков: США поставляют Украине HIMARS, чтобы изучить работу российской ПВО
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США передают Украине РСЗО HIMARS не с целью помочь Киеву достичь перелома на фронте, а чтобы изучить принципы работы российских систем ПВО, полагает известный военный эксперт Алексей Леонков.
Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли
заявил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12.
В очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО. Из 12 уже поставленных комплексов, по данным Минобороны РФ, на территории ДНР уничтожены как минимум три – две в районе Малотарановки и одна под Красноармейском.
"Ракеты HIMARS – это высокоточное оружие, предназначенное для контрбатарейной борьбы, но в текущем конфликте Украина использует их для обстрела гражданских объектов в районах, где развернута наша ПВО. Когда работают HIMARS, и мы перехватываем ракеты нашими комплексами ПВО, их принципы действия изучают американские спутники-разведчики, получая бесценную информацию для Пентагона", - сказал Леонков РИА Новости в четверг.
"Мне кажется, это и есть истинная цель американской "помощи" Киеву, ради которой США готовы пожертвовать своими РСЗО и уж тем более мирными людьми", - добавил собеседник агентства.
Эксперт пояснил, что при пусках HIMARS, которые координируют американские инструкторы, в космосе спутники США фиксируют принципы работы российских комплексов "Тор" и "Бук": "Как они "возбуждаются", ведут огневой обстрел, как работают их радиолокационные станции и командные пункты".
По оценке Леонкова, о "корыстных" целях военной помощи Вашингтона говорит и то, что HIMARS приходят на Украину точечными партиями, из-за чего перелома ни на одном из участков фронта в пользу Киева достичь невозможно.
Ранее представитель российских силовых структур сообщил РИА Новости, что, по разведывательным данным, две установки HIMARS действуют на южном направлении, в том числе в районе Херсона
, остальные - в Донбассе
, при этом расчеты всех комплексов состоят из выведенных за штат кадровых военных НАТО
.