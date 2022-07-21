https://ria.ru/20220721/ukraina-1803983203.html
Артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация"
Артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация" - РИА Новости, 21.07.2022
Артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация"
Российская артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и самоходные гаубицы "Акация", сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:26
2022-07-21T12:26
2022-07-21T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и самоходные гаубицы "Акация", сообщило в четверг Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" и батарея самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области; восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка Донецкой народной республики, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области; девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Новомихайловка, Константиновка, Клещеевка, Георгиевка Донецкой народной республики, Новопавловка, Веселое Запорожской области, а также Доброе Николаевской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:26 21.07.2022 (обновлено: 12:35 21.07.2022)
Артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация"
Минобороны: артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и самоходки "Акация"