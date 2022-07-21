https://ria.ru/20220721/ukraina-1803983203.html

Артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация"

Артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация" - РИА Новости, 21.07.2022

Артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и гаубицы "Акация"

Российская артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и самоходные гаубицы "Акация", сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:26

2022-07-21T12:26

2022-07-21T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила на Украине батареи РСЗО "Ураган" и самоходные гаубицы "Акация", сообщило в четверг Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" и батарея самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области; восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня "Град" в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка Донецкой народной республики, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области; девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Новомихайловка, Константиновка, Клещеевка, Георгиевка Донецкой народной республики, Новопавловка, Веселое Запорожской области, а также Доброе Николаевской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)