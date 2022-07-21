https://ria.ru/20220721/ukraina-1803981919.html
Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2022
Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Российская авиация и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с боеприпасами украинских войск в ДНР, Днепропетровской и Николаевской областях, следует из... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:23
2022-07-21T12:23
2022-07-21T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467250_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6e2876b94ed08008cc9a965537b30595.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с боеприпасами украинских войск в ДНР, Днепропетровской и Николаевской областях, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины … Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и города Николаева", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467250_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8712d947e384e697c926165932854dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
12:23 21.07.2022 (обновлено: 12:35 21.07.2022)
Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Минобороны: российская авиация и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ