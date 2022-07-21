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Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803981919.html
Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2022
Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
Российская авиация и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с боеприпасами украинских войск в ДНР, Днепропетровской и Николаевской областях, следует из... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:23
2022-07-21T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с боеприпасами украинских войск в ДНР, Днепропетровской и Николаевской областях, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины … Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и города Николаева", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
12:23 21.07.2022 (обновлено: 12:35 21.07.2022)
 
Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Минобороны: российская авиация и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ

© РИА НовостиАвиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с боеприпасами украинских войск в ДНР, Днепропетровской и Николаевской областях, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины … Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и города Николаева", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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