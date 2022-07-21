https://ria.ru/20220721/ukraina-1803981919.html

Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 21.07.2022

Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов

Российская авиация и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с боеприпасами украинских войск в ДНР, Днепропетровской и Николаевской областях, следует из... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:23

2022-07-21T12:23

2022-07-21T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с боеприпасами украинских войск в ДНР, Днепропетровской и Николаевской областях, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в четверг."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины … Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и города Николаева", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины