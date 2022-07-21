https://ria.ru/20220721/ukraina-1803979521.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и пять дронов
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и пять дронов - РИА Новости, 21.07.2022
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и пять дронов
Российские комплексы ПВО за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 и 5 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:18
2022-07-21T12:18
2022-07-21T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
ми-8
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786855099_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_59e4d16fb5f6909198f57ba069157c58.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 и 5 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области и Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786855099_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_ae5dfdcef11932d5c1941d48c517c354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, ми-8, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:18 21.07.2022 (обновлено: 12:35 21.07.2022)
Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и пять дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и пять дронов