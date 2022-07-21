https://ria.ru/20220721/ukraina-1803979521.html

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и пять дронов

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и пять дронов - РИА Новости, 21.07.2022

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и пять дронов

Российские комплексы ПВО за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 и 5 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:18

2022-07-21T12:18

2022-07-21T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

ми-8

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 и 5 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Херсонской области и Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, ми-8, министерство обороны рф (минобороны рф)