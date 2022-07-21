12:15 21.07.2022 (обновлено: 13:10 21.07.2022)
Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова
Захарова: киевский режим проводит кадровые чистки в поисках пособников России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киевский режим проводит кадровые чистки, выявляя пособников России в своих рядах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова, позднее Зеленский своим указом уволил Венедиктову. До этого Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что с 24 февраля возбудило 504 уголовных дела за государственную измену и 139 - за коллаборационистскую деятельность.
"Все активнее применяется на территории Украины законодательство о так называемом "коллаборационизме". И кульминацией стало увольнение генпрокурора, главы СБУ, руководителей ряда региональных структур СБУ, анонсированы новые кадровые чистки", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.
По словам дипломата, кадровые перестановки не связаны с необходимостью развития экономики, реформ в финансовом секторе, новыми задачами в промышленности, производстве, образовании. "Правящая партия "Слуга народа" откровенно перешла к поиску врагов народа. Это, видимо, всегда у слуг народа бывает. В своих рядах выискивают предателей, наказывают их - и всем им инкриминируется пособничество России. А примерные цифры можно предположить? Может быть там десятки миллионов пособничают, а, Зеленский?" - сказала Захарова.