https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html

Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова

Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова - РИА Новости, 21.07.2022

Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова

Киевский режим проводит кадровые чистки, выявляя пособников России в своих рядах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:15

2022-07-21T12:15

2022-07-21T13:10

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киевский режим проводит кадровые чистки, выявляя пособников России в своих рядах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова, позднее Зеленский своим указом уволил Венедиктову. До этого Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что с 24 февраля возбудило 504 уголовных дела за государственную измену и 139 - за коллаборационистскую деятельность."Все активнее применяется на территории Украины законодательство о так называемом "коллаборационизме". И кульминацией стало увольнение генпрокурора, главы СБУ, руководителей ряда региональных структур СБУ, анонсированы новые кадровые чистки", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.По словам дипломата, кадровые перестановки не связаны с необходимостью развития экономики, реформ в финансовом секторе, новыми задачами в промышленности, производстве, образовании. "Правящая партия "Слуга народа" откровенно перешла к поиску врагов народа. Это, видимо, всегда у слуг народа бывает. В своих рядах выискивают предателей, наказывают их - и всем им инкриминируется пособничество России. А примерные цифры можно предположить? Может быть там десятки миллионов пособничают, а, Зеленский?" - сказала Захарова.

https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803693836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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