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Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова - РИА Новости, 21.07.2022
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https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html
Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова
Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова - РИА Новости, 21.07.2022
Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова
Киевский режим проводит кадровые чистки, выявляя пособников России в своих рядах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:15
2022-07-21T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
служба безопасности украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киевский режим проводит кадровые чистки, выявляя пособников России в своих рядах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова, позднее Зеленский своим указом уволил Венедиктову. До этого Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что с 24 февраля возбудило 504 уголовных дела за государственную измену и 139 - за коллаборационистскую деятельность."Все активнее применяется на территории Украины законодательство о так называемом "коллаборационизме". И кульминацией стало увольнение генпрокурора, главы СБУ, руководителей ряда региональных структур СБУ, анонсированы новые кадровые чистки", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.По словам дипломата, кадровые перестановки не связаны с необходимостью развития экономики, реформ в финансовом секторе, новыми задачами в промышленности, производстве, образовании. "Правящая партия "Слуга народа" откровенно перешла к поиску врагов народа. Это, видимо, всегда у слуг народа бывает. В своих рядах выискивают предателей, наказывают их - и всем им инкриминируется пособничество России. А примерные цифры можно предположить? Может быть там десятки миллионов пособничают, а, Зеленский?" - сказала Захарова.
https://ria.ru/20220624/razvedka-1797895076.html
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в мире, россия, украина, служба безопасности украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
12:15 21.07.2022 (обновлено: 13:10 21.07.2022)
 
Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова

Захарова: киевский режим проводит кадровые чистки в поисках пособников России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киевский режим проводит кадровые чистки, выявляя пособников России в своих рядах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Во вторник украинский парламент проголосовал за увольнение Венедиктовой и Баканова, позднее Зеленский своим указом уволил Венедиктову. До этого Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало, что с 24 февраля возбудило 504 уголовных дела за государственную измену и 139 - за коллаборационистскую деятельность.
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"Все активнее применяется на территории Украины законодательство о так называемом "коллаборационизме". И кульминацией стало увольнение генпрокурора, главы СБУ, руководителей ряда региональных структур СБУ, анонсированы новые кадровые чистки", - сообщила Захарова на брифинге в четверг.
По словам дипломата, кадровые перестановки не связаны с необходимостью развития экономики, реформ в финансовом секторе, новыми задачами в промышленности, производстве, образовании. "Правящая партия "Слуга народа" откровенно перешла к поиску врагов народа. Это, видимо, всегда у слуг народа бывает. В своих рядах выискивают предателей, наказывают их - и всем им инкриминируется пособничество России. А примерные цифры можно предположить? Может быть там десятки миллионов пособничают, а, Зеленский?" - сказала Захарова.
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