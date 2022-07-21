https://ria.ru/20220721/ukraina-1803977130.html
Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД
Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2022
Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД
Официальных контактов России и США по Украине нет, посольства обсуждают лишь технические вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:10
2022-07-21T12:10
2022-07-21T12:48
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
сша
мария захарова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальных контактов России и США по Украине нет, посольства обсуждают лишь технические вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Официальных российско-американских контактов по Украине..., эти контакты не осуществляются. Технические вопросы обсуждаются на уровне наших дипломатических представительств, наших посольств, соответственно, в Москве и в Вашингтоне. Опять же это технические проблемы, вопросы и так далее", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
https://ria.ru/20220720/ssha-1803610134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сша, мария захарова
12:10 21.07.2022 (обновлено: 12:48 21.07.2022)
Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД
МИД: посольства России и США обсуждают технические вопросы и не контактируют по Украине