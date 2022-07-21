https://ria.ru/20220721/ukraina-1803977130.html

Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД

Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2022

Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД

Официальных контактов России и США по Украине нет, посольства обсуждают лишь технические вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:10

2022-07-21T12:10

2022-07-21T12:48

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

сша

мария захарова

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальных контактов России и США по Украине нет, посольства обсуждают лишь технические вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Официальных российско-американских контактов по Украине..., эти контакты не осуществляются. Технические вопросы обсуждаются на уровне наших дипломатических представительств, наших посольств, соответственно, в Москве и в Вашингтоне. Опять же это технические проблемы, вопросы и так далее", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.

https://ria.ru/20220720/ssha-1803610134.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сша, мария захарова