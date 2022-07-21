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Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2022
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Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД
Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2022
Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД
Официальных контактов России и США по Украине нет, посольства обсуждают лишь технические вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:10
2022-07-21T12:48
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
сша
мария захарова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальных контактов России и США по Украине нет, посольства обсуждают лишь технические вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Официальных российско-американских контактов по Украине..., эти контакты не осуществляются. Технические вопросы обсуждаются на уровне наших дипломатических представительств, наших посольств, соответственно, в Москве и в Вашингтоне. Опять же это технические проблемы, вопросы и так далее", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сша, мария захарова
12:10 21.07.2022 (обновлено: 12:48 21.07.2022)
 
Россия и США не контактируют по Украине, заявили в МИД

МИД: посольства России и США обсуждают технические вопросы и не контактируют по Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальных контактов России и США по Украине нет, посольства обсуждают лишь технические вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Официальных российско-американских контактов по Украине..., эти контакты не осуществляются. Технические вопросы обсуждаются на уровне наших дипломатических представительств, наших посольств, соответственно, в Москве и в Вашингтоне. Опять же это технические проблемы, вопросы и так далее", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 06:57
Посольство России ответило на заявление США об "аннексии" части Украины
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияСШАМария Захарова
 
 
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