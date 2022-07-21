https://ria.ru/20220721/ukraina-1803971252.html

Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами

Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами - РИА Новости, 21.07.2022

Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами

Киев, приглашая иностранных производителей вооружений в стране, делают собственный народ подопытными кроликами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:50

2022-07-21T11:50

2022-07-21T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киев, приглашая иностранных производителей вооружений в стране, делают собственный народ подопытными кроликами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В этом же ряду заявление министра обороны Украины, киевского режима Алексея Резникова, он просто открыто признал, что Украина является испытательным полигоном и пригласил иностранных производителей вооружений, теперь прямая цитата: "протестировать их в настоящих боевых условиях против российской армии", - сказала она в ходе брифинга в Москве."Министр обороны киевского режима не догадывается, что в вооруженных силах Украины воюют граждане Украины, украинцы, те самые, о которых каждый день говорит Зеленский, он не догадывается, что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь, американское оружие. Что вы делаете со своим народом, представители киевского режима?"- добавила она.

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр