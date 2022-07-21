Рейтинг@Mail.ru
Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803971252.html
Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами
Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами - РИА Новости, 21.07.2022
Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами
Киев, приглашая иностранных производителей вооружений в стране, делают собственный народ подопытными кроликами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:50
2022-07-21T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_0:128:3005:1818_1920x0_80_0_0_76ca2d1a1588e9ff6dff193d8e460173.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киев, приглашая иностранных производителей вооружений в стране, делают собственный народ подопытными кроликами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В этом же ряду заявление министра обороны Украины, киевского режима Алексея Резникова, он просто открыто признал, что Украина является испытательным полигоном и пригласил иностранных производителей вооружений, теперь прямая цитата: "протестировать их в настоящих боевых условиях против российской армии", - сказала она в ходе брифинга в Москве."Министр обороны киевского режима не догадывается, что в вооруженных силах Украины воюют граждане Украины, украинцы, те самые, о которых каждый день говорит Зеленский, он не догадывается, что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь, американское оружие. Что вы делаете со своим народом, представители киевского режима?"- добавила она.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_df279c664b1d2bf4ce7b876505300115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
11:50 21.07.2022 (обновлено: 13:10 21.07.2022)
 
Захарова сравнила жителей Украины с подопытными кроликами

Захарова: Киев, приглашая западных оружейников, делает своих граждан подопытными кроликами

© Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киев, приглашая иностранных производителей вооружений в стране, делают собственный народ подопытными кроликами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В этом же ряду заявление министра обороны Украины, киевского режима Алексея Резникова, он просто открыто признал, что Украина является испытательным полигоном и пригласил иностранных производителей вооружений, теперь прямая цитата: "протестировать их в настоящих боевых условиях против российской армии", - сказала она в ходе брифинга в Москве.
"Министр обороны киевского режима не догадывается, что в вооруженных силах Украины воюют граждане Украины, украинцы, те самые, о которых каждый день говорит Зеленский, он не догадывается, что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь, американское оружие. Что вы делаете со своим народом, представители киевского режима?"- добавила она.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала