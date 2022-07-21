09:15 21.07.2022 (обновлено: 09:34 21.07.2022)
В Херсоне заявили, что Николаев — русский город и должен быть освобожден
Замглавы ВГА Стремоусов: в Николаеве проживает много русских, город должен быть освобожден
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. В подконтрольном Украине Николаеве идут притеснения русскоязычных людей, в нем проживает много соотечественников, но это русский город, который должен быть освобожден, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Идут притеснения русскоязычных людей. Николаев – это русский город, там находится очень много наших соотечественников, поэтому нацисты и СБУ зверствуют. Там постоянно идут слежки за людьми", - сказал Стремоусов.
По его словам, Николаев, как и Херсон, должен быть со временем освобожден.
Николаев — административный центр Николаевской области, один из крупнейших экономических центров юга Украины. Появление города связано со строительством кораблестроительной верфи. В XIX веке стал центром кораблестроения на Чёрном море, а также центром управления Черноморским флотом. Во второй половине XX века был одним из важнейших регионов советского судостроения. Город получил название в память о победе, одержанной в 1788 году русскими войсками — взятии турецкой крепости Очаков в день покровителя моряков, святителя Николая Мирликийского.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.