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В Херсоне заявили, что Николаев — русский город и должен быть освобожден - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803941310.html
В Херсоне заявили, что Николаев — русский город и должен быть освобожден
В Херсоне заявили, что Николаев — русский город и должен быть освобожден - РИА Новости, 21.07.2022
В Херсоне заявили, что Николаев — русский город и должен быть освобожден
В подконтрольном Украине Николаеве идут притеснения русскоязычных людей, в нем проживает много соотечественников, но это русский город, который должен быть... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:15
2022-07-21T09:34
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. В подконтрольном Украине Николаеве идут притеснения русскоязычных людей, в нем проживает много соотечественников, но это русский город, который должен быть освобожден, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, Николаев, как и Херсон, должен быть со временем освобожден.Николаев — административный центр Николаевской области, один из крупнейших экономических центров юга Украины. Появление города связано со строительством кораблестроительной верфи. В XIX веке стал центром кораблестроения на Чёрном море, а также центром управления Черноморским флотом. Во второй половине XX века был одним из важнейших регионов советского судостроения. Город получил название в память о победе, одержанной в 1788 году русскими войсками — взятии турецкой крепости Очаков в день покровителя моряков, святителя Николая Мирликийского.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803938538.html
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в мире, херсонская область , херсон, украина
09:15 21.07.2022 (обновлено: 09:34 21.07.2022)
 
В Херсоне заявили, что Николаев — русский город и должен быть освобожден

Замглавы ВГА Стремоусов: в Николаеве проживает много русских, город должен быть освобожден

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. В подконтрольном Украине Николаеве идут притеснения русскоязычных людей, в нем проживает много соотечественников, но это русский город, который должен быть освобожден, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Идут притеснения русскоязычных людей. Николаев – это русский город, там находится очень много наших соотечественников, поэтому нацисты и СБУ зверствуют. Там постоянно идут слежки за людьми", - сказал Стремоусов.
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09:02Специальная военная операция на Украине
По позициям ВСУ, обстрелявшим Херсон, нанесли ответный удар
По его словам, Николаев, как и Херсон, должен быть со временем освобожден.
Николаев — административный центр Николаевской области, один из крупнейших экономических центров юга Украины. Появление города связано со строительством кораблестроительной верфи. В XIX веке стал центром кораблестроения на Чёрном море, а также центром управления Черноморским флотом. Во второй половине XX века был одним из важнейших регионов советского судостроения. Город получил название в память о победе, одержанной в 1788 году русскими войсками — взятии турецкой крепости Очаков в день покровителя моряков, святителя Николая Мирликийского.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонУкраина
 
 
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