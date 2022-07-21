https://ria.ru/20220721/ukraina-1803941310.html

В Херсоне заявили, что Николаев — русский город и должен быть освобожден

В Херсоне заявили, что Николаев — русский город и должен быть освобожден - РИА Новости, 21.07.2022

В Херсоне заявили, что Николаев — русский город и должен быть освобожден

В подконтрольном Украине Николаеве идут притеснения русскоязычных людей, в нем проживает много соотечественников, но это русский город, который должен быть... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:15

2022-07-21T09:15

2022-07-21T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. В подконтрольном Украине Николаеве идут притеснения русскоязычных людей, в нем проживает много соотечественников, но это русский город, который должен быть освобожден, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, Николаев, как и Херсон, должен быть со временем освобожден.Николаев — административный центр Николаевской области, один из крупнейших экономических центров юга Украины. Появление города связано со строительством кораблестроительной верфи. В XIX веке стал центром кораблестроения на Чёрном море, а также центром управления Черноморским флотом. Во второй половине XX века был одним из важнейших регионов советского судостроения. Город получил название в память о победе, одержанной в 1788 году русскими войсками — взятии турецкой крепости Очаков в день покровителя моряков, святителя Николая Мирликийского.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803938538.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

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