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По позициям ВСУ, обстрелявшим Херсон, нанесли ответный удар - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803938538.html
По позициям ВСУ, обстрелявшим Херсон, нанесли ответный удар
По позициям ВСУ, обстрелявшим Херсон, нанесли ответный удар - РИА Новости, 21.07.2022
По позициям ВСУ, обстрелявшим Херсон, нанесли ответный удар
По позициям ВСУ, с которых минувшей ночью обстреляли Херсон, нанесли ответный удар, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:02
2022-07-21T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
киев
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. По позициям ВСУ, с которых минувшей ночью обстреляли Херсон, нанесли ответный удар, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, украинская сторона двумя залпами выпустила 12 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту.ПВО отразила этот удар, сбив все снаряды, часть из них упали в Днепр. Разрушений нет, добавил замглавы администрации.Он пояснил, что ВСУ наносят удары по Антоновскому мосту и по дамбе в Новой Каховке для того, чтобы прекратить транспортное сообщение между правым и левым берегами Днепра.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов.Украинские войска в последнее время усилили обстрелы Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Россия предупредила иностранные государства, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
https://ria.ru/20220720/agent-1803729317.html
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в мире, херсонская область , херсон, киев, украина, вооруженные силы украины
09:02 21.07.2022 (обновлено: 10:22 21.07.2022)
 
По позициям ВСУ, обстрелявшим Херсон, нанесли ответный удар

Замглавы ВГА Стремоусов: по позициям ВСУ, обстрелявших Херсон, нанесен ответный удар

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. По позициям ВСУ, с которых минувшей ночью обстреляли Херсон, нанесли ответный удар, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"По врагам Херсона, по позициям украинских войск, которые обстреливают мирный Херсон и Херсонскую область, был нанесен ответный удар", — заявил собеседник агентства.

По словам Стремоусова, украинская сторона двумя залпами выпустила 12 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту.
ПВО отразила этот удар, сбив все снаряды, часть из них упали в Днепр. Разрушений нет, добавил замглавы администрации.
Он пояснил, что ВСУ наносят удары по Антоновскому мосту и по дамбе в Новой Каховке для того, чтобы прекратить транспортное сообщение между правым и левым берегами Днепра.
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Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов.
Украинские войска в последнее время усилили обстрелы Херсонской области. Сильнее всего пострадал город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Россия предупредила иностранные государства, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для военных.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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