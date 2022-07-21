https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

ВСУ начали дистанционно применять "подлые мины" на харьковском направлении

ВСУ начали дистанционно применять "подлые мины" на харьковском направлении - РИА Новости, 21.07.2022

ВСУ начали дистанционно применять "подлые мины" на харьковском направлении

Украинская армия дистанционно минирует территории на харьковском направлении при помощи "Лепестков" — противопехотных мин ПФМ-1, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:26

2022-07-21T08:26

2022-07-21T16:27

специальная военная операция на украине

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ИЗБИЦКОЕ (Харьковская область), 21 июл — РИА Новости. Украинская армия дистанционно минирует территории на харьковском направлении при помощи "Лепестков" — противопехотных мин ПФМ-1, передает корреспондент РИА Новости.Целые "плантации" этих смертельно опасных устройств разбросаны прямо у российской границы со стороны Харьковской области в районе села Избицкое. Как рассказали бойцы одного из полков резервистов ЛНР, дистанционное минирование с помощью РСЗО украинские боевики применяют постоянно.По словам солдат союзных сил, данная мина является "самой подлой": пластиковый корпус, небольшой размер и камуфлированный окрас делают ее незаметной в траве или среди обломков разрушенных строений. Кроме этого, "Лепесток" не убивает человека сразу, а наносит ему тяжелые увечья нижних конечностей, поэтому после срабатывания устройства пострадавшего необходимо немедленно доставить в госпиталь, иначе он погибнет.Село Избицкое находится в пяти километрах от границы с РФ. После того как этот населенный пункт был отбит союзными силами, украинские боевики ушли в окрестные леса и отступили за Рубежное.По словам бойцов одного из полков резервистов ЛНР, часть банд еще находится в этом районе и время от времени применяет тактику кочующих минометов.Сейчас из-за боевых действий все жители поселка покинули дома.

https://ria.ru/20220721/flagi-1803927033.html

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"Передвигаться можно только с проводником" – военкор о минировании "лепестками" на харьковском направлении "Передвигаться можно только с проводником" – военкор о минировании "лепестками" на харьковском направлении 2022-07-21T08:26 true PT2M24S

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в мире, луганская народная республика, харьковская область, россия