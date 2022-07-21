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В США хотят "символически" признать действия России на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 21.07.2022
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В США хотят "символически" признать действия России на Украине "геноцидом"
В США хотят "символически" признать действия России на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 21.07.2022
В США хотят "символически" признать действия России на Украине "геноцидом"
Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине "геноцидом" и представила соответствующую резолюцию, которая даже в случае принятия... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T04:58
2022-07-21T04:58
в мире
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине "геноцидом" и представила соответствующую резолюцию, которая даже в случае принятия будет носить рекомендательный и символический характер.США и союзники ранее отреагировали на российскую спецоперацию на Украине введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Президент США Джо Байден ранее называл действия российских войск на Украине "геноцидом" - в Белом доме в итоге поясняли, что заявление отражает видение президентом ситуации на местах. В Кремле в ответ заявляли, что считают неприемлемыми "попытки подобного извращения ситуации". Позднее телеканал NBC News сообщал, что такие высказывания Байдена не подтверждаются данными американской разведки и вызвали обеспокоенность в его собственной администрации.Как говорится в документе, опубликованном на сайте комитета сената по международным отношениям, авторами резолюции выступили семеро законодателей, она подана от имени главы комитета Джеймса Риша.В документе сенаторы предлагают осудить действия РФ на Украине, признав их "геноцидом"; призвать к кооперации с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины; поддержать международное расследование.Резолюция даже в случае принятия не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить рекомендательный и символический характер.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220529/insinuatsii-1791484142.html
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в мире, украина, россия, сша
04:58 21.07.2022
 
В США хотят "символически" признать действия России на Украине "геноцидом"

Американские сенаторы хотят "символически" признать действия России на Украине "геноцидом"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине "геноцидом" и представила соответствующую резолюцию, которая даже в случае принятия будет носить рекомендательный и символический характер.
США и союзники ранее отреагировали на российскую спецоперацию на Украине введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Президент США Джо Байден ранее называл действия российских войск на Украине "геноцидом" - в Белом доме в итоге поясняли, что заявление отражает видение президентом ситуации на местах. В Кремле в ответ заявляли, что считают неприемлемыми "попытки подобного извращения ситуации". Позднее телеканал NBC News сообщал, что такие высказывания Байдена не подтверждаются данными американской разведки и вызвали обеспокоенность в его собственной администрации.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте комитета сената по международным отношениям, авторами резолюции выступили семеро законодателей, она подана от имени главы комитета Джеймса Риша.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 00:09Специальная военная операция на Украине
Посольство в США назвало инсинуациями обвинения в геноциде на Украине
В документе сенаторы предлагают осудить действия РФ на Украине, признав их "геноцидом"; призвать к кооперации с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины; поддержать международное расследование.
Резолюция даже в случае принятия не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить рекомендательный и символический характер.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Американская РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 20:08
США обязались передать Украине более 20 РСЗО HIMARS
 
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