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Шведско-швейцарский концерн ABB уходит из России
Шведско-швейцарский концерн ABB уходит из России - РИА Новости, 21.07.2022
Шведско-швейцарский концерн ABB уходит из России
Шведско-швейцарский концерн ABB, специализирующийся в области электротехники и энергетического машиностроения, в четверг сообщил об уходе с российского рынка. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:34
2022-07-21T12:34
2022-07-21T12:38
экономика
технологии
россия
московская область (подмосковье)
липецк
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ЦЮРИХ, 21 июл - РИА Новости. Шведско-швейцарский концерн ABB, специализирующийся в области электротехники и энергетического машиностроения, в четверг сообщил об уходе с российского рынка.Согласно заявлению компании, решение принято в связи с продолжающейся российской спецоперацией на Украине и международными санкциями."Финансовые последствия (ухода из России) во втором квартале составили $57 миллионов, из которых $23 миллиона повлияют на денежный поток в третьем квартале", - говорится в сообщении.В России на предприятиях ABB работает около 750 человек, с марта большинство из них находится в отпусках. В компании заверили, что сделают все возможное, чтобы поддержать сотрудников."Компания имеет две производственные площадки в стране, расположенные в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров. До того, как ABB перестала принимать новые заказы, на Россию приходилось примерно 1-2% годовой выручки группы ABB", - сообщается в заявлении.
https://realty.ria.ru/20220719/brendy-1803387582.html
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экономика, технологии, россия, московская область (подмосковье), липецк
12:34 21.07.2022 (обновлено: 12:38 21.07.2022)
Шведско-швейцарский концерн ABB уходит из России
Шведско-швейцарский концерн ABB сообщил об уходе с российского рынка