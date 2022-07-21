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Шведско-швейцарский концерн ABB уходит из России - РИА Новости, 21.07.2022
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Шведско-швейцарский концерн ABB уходит из России
Шведско-швейцарский концерн ABB уходит из России - РИА Новости, 21.07.2022
Шведско-швейцарский концерн ABB уходит из России
Шведско-швейцарский концерн ABB, специализирующийся в области электротехники и энергетического машиностроения, в четверг сообщил об уходе с российского рынка. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:34
2022-07-21T12:38
экономика
технологии
россия
московская область (подмосковье)
липецк
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ЦЮРИХ, 21 июл - РИА Новости. Шведско-швейцарский концерн ABB, специализирующийся в области электротехники и энергетического машиностроения, в четверг сообщил об уходе с российского рынка.Согласно заявлению компании, решение принято в связи с продолжающейся российской спецоперацией на Украине и международными санкциями."Финансовые последствия (ухода из России) во втором квартале составили $57 миллионов, из которых $23 миллиона повлияют на денежный поток в третьем квартале", - говорится в сообщении.В России на предприятиях ABB работает около 750 человек, с марта большинство из них находится в отпусках. В компании заверили, что сделают все возможное, чтобы поддержать сотрудников."Компания имеет две производственные площадки в стране, расположенные в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров. До того, как ABB перестала принимать новые заказы, на Россию приходилось примерно 1-2% годовой выручки группы ABB", - сообщается в заявлении.
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россия
московская область (подмосковье)
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экономика, технологии, россия, московская область (подмосковье), липецк
12:34 21.07.2022 (обновлено: 12:38 21.07.2022)
 
Шведско-швейцарский концерн ABB уходит из России

Шведско-швейцарский концерн ABB сообщил об уходе с российского рынка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДетали на участке сборки линейной арматуры
Детали на участке сборки линейной арматуры - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Детали на участке сборки линейной арматуры. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 21 июл - РИА Новости. Шведско-швейцарский концерн ABB, специализирующийся в области электротехники и энергетического машиностроения, в четверг сообщил об уходе с российского рынка.
Согласно заявлению компании, решение принято в связи с продолжающейся российской спецоперацией на Украине и международными санкциями.
Магазин одежды - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 10:37
Международные бренды одежды потеряют 800 млн долларов при уходе из России
"Финансовые последствия (ухода из России) во втором квартале составили $57 миллионов, из которых $23 миллиона повлияют на денежный поток в третьем квартале", - говорится в сообщении.
В России на предприятиях ABB работает около 750 человек, с марта большинство из них находится в отпусках. В компании заверили, что сделают все возможное, чтобы поддержать сотрудников.
"Компания имеет две производственные площадки в стране, расположенные в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров. До того, как ABB перестала принимать новые заказы, на Россию приходилось примерно 1-2% годовой выручки группы ABB", - сообщается в заявлении.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМосковская область (Подмосковье)Липецк
 
 
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