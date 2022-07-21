Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве инвалида - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/ubiystvo-1804057165.html
В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве инвалида
В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве инвалида - РИА Новости, 21.07.2022
В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве инвалида
Ранее судимый житель Башкирии до смерти избил инвалида и спрятал его расчлененное тело, сообщает следственное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:52
2022-07-21T15:52
происшествия
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Ранее судимый житель Башкирии до смерти избил инвалида и спрятал его расчлененное тело, сообщает следственное управление СК РФ по республике.Девятнадцатого июля в правоохранительные органы республики обратился мужчина, заявив о безвестном исчезновении его 57-летнего брата – инвалида II группы. Мужчина проживал один в частном доме в деревне Биккужа Зианчуринского района и уже 2 дня не выходил на связь."В ходе осмотра домовладения пропавшего были обнаружены следы крови, а также отрубленные фрагменты ног мужчины. Во время поисковых мероприятий тело мужчины было обнаружено в кустах на территории деревни, примерно в 80 метрах от дома потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следователи и криминалисты восстановили картину произошедшего и установили подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражи житель села Исянгулово, который вскоре был задержан. Первоначально мужчина отрицал причастность к убийству, однако, в ходе допроса, после предъявления собранных доказательств, сознался в содеянном."По версии следствия, в период с 17 по 18 июля в гостях у потерпевшего находился его 50-летний сосед со своим 31-летним знакомым. Когда сосед потерпевшего ушел, между хозяином дома и гостем произошла ссора, в ходе которой тот нанес пожилому мужчине по голове не менее 10 ударов фрагментом деревянной оконной рамы, после чего ударил его по голове обухом топора… Злоумышленник расчленил тело, отделив ноги от туловища, после чего перенес тело в кусты недалеко от дома, накрыв ветками, а части нижних конечностей оставил в алюминиевом тазу рядом с домом, накрыв ведром", - отмечается в сообщении.Найденное тело потерпевшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20220718/ruzhe-1803222062.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, россия
15:52 21.07.2022
 
В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве инвалида

В Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве инвалида

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Ранее судимый житель Башкирии до смерти избил инвалида и спрятал его расчлененное тело, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Девятнадцатого июля в правоохранительные органы республики обратился мужчина, заявив о безвестном исчезновении его 57-летнего брата – инвалида II группы. Мужчина проживал один в частном доме в деревне Биккужа Зианчуринского района и уже 2 дня не выходил на связь.
"В ходе осмотра домовладения пропавшего были обнаружены следы крови, а также отрубленные фрагменты ног мужчины. Во время поисковых мероприятий тело мужчины было обнаружено в кустах на территории деревни, примерно в 80 метрах от дома потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи и криминалисты восстановили картину произошедшего и установили подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражи житель села Исянгулово, который вскоре был задержан. Первоначально мужчина отрицал причастность к убийству, однако, в ходе допроса, после предъявления собранных доказательств, сознался в содеянном.
"По версии следствия, в период с 17 по 18 июля в гостях у потерпевшего находился его 50-летний сосед со своим 31-летним знакомым. Когда сосед потерпевшего ушел, между хозяином дома и гостем произошла ссора, в ходе которой тот нанес пожилому мужчине по голове не менее 10 ударов фрагментом деревянной оконной рамы, после чего ударил его по голове обухом топора… Злоумышленник расчленил тело, отделив ноги от туловища, после чего перенес тело в кусты недалеко от дома, накрыв ветками, а части нижних конечностей оставил в алюминиевом тазу рядом с домом, накрыв ведром", - отмечается в сообщении.
Найденное тело потерпевшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу.
Было оружие, замаскированное под цветы – подозреваемый в убийстве четырех человек о деталях инцидента - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 14:45
СК показал видео с подозреваемым в убийстве четырех человек в Новошахтинске
 
ПроисшествияЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала