https://ria.ru/20220721/ubiystvo-1804057165.html

В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве инвалида

В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве инвалида - РИА Новости, 21.07.2022

В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве инвалида

Ранее судимый житель Башкирии до смерти избил инвалида и спрятал его расчлененное тело, сообщает следственное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:52

2022-07-21T15:52

2022-07-21T15:52

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Ранее судимый житель Башкирии до смерти избил инвалида и спрятал его расчлененное тело, сообщает следственное управление СК РФ по республике.Девятнадцатого июля в правоохранительные органы республики обратился мужчина, заявив о безвестном исчезновении его 57-летнего брата – инвалида II группы. Мужчина проживал один в частном доме в деревне Биккужа Зианчуринского района и уже 2 дня не выходил на связь."В ходе осмотра домовладения пропавшего были обнаружены следы крови, а также отрубленные фрагменты ног мужчины. Во время поисковых мероприятий тело мужчины было обнаружено в кустах на территории деревни, примерно в 80 метрах от дома потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении регионального СУСК.Следователи и криминалисты восстановили картину произошедшего и установили подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражи житель села Исянгулово, который вскоре был задержан. Первоначально мужчина отрицал причастность к убийству, однако, в ходе допроса, после предъявления собранных доказательств, сознался в содеянном."По версии следствия, в период с 17 по 18 июля в гостях у потерпевшего находился его 50-летний сосед со своим 31-летним знакомым. Когда сосед потерпевшего ушел, между хозяином дома и гостем произошла ссора, в ходе которой тот нанес пожилому мужчине по голове не менее 10 ударов фрагментом деревянной оконной рамы, после чего ударил его по голове обухом топора… Злоумышленник расчленил тело, отделив ноги от туловища, после чего перенес тело в кусты недалеко от дома, накрыв ветками, а части нижних конечностей оставил в алюминиевом тазу рядом с домом, накрыв ведром", - отмечается в сообщении.Найденное тело потерпевшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу.

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происшествия, жилье, россия