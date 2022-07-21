https://ria.ru/20220721/turkmeniya-1804138270.html

Туркмения готова увеличить поставки энергоресурсов и разнообразить транзит

Туркмения готова увеличить поставки энергоресурсов и разнообразить транзит - РИА Новости, 21.07.2022

Туркмения готова увеличить поставки энергоресурсов и разнообразить транзит

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад готов увеличить поставки энергоресурсов и расширить их транзитную конфигурацию. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:23

2022-07-21T20:23

2022-07-21T20:23

экономика

цены на нефть

туркмения

центральная азия

россия

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АШХАБАД, 21 июл - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад готов увеличить поставки энергоресурсов и расширить их транзитную конфигурацию.Как сообщает в четверг Туркменское телевидение, об этом туркменский лидер заявил, выступая на Четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, прошедшей в киргизском городе Чолпон-Ата.Бердымухамедов отметил, что Туркменистан рассчитывает на продолжение и расширение партнёрства в энергетике, напомнив, что в активе стран региона уже имеется реализованный крупный энергетический проект – газопровод Туркменистан- Узбекистан-Казахстан-Китай."Готовы рассмотреть вместе с партнёрами возможности для существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации", - подчеркнул глава государства.Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Страна также является лидером по поставкам трубопроводного природного газа в Китай.

https://ria.ru/20220713/energetika-1802239542.html

https://ria.ru/20220629/ekologiya-1799020340.html

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экономика, цены на нефть, туркмения, центральная азия, россия