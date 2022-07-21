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Туркмения готова увеличить поставки энергоресурсов и разнообразить транзит - РИА Новости, 21.07.2022
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Туркмения готова увеличить поставки энергоресурсов и разнообразить транзит
Туркмения готова увеличить поставки энергоресурсов и разнообразить транзит - РИА Новости, 21.07.2022
Туркмения готова увеличить поставки энергоресурсов и разнообразить транзит
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад готов увеличить поставки энергоресурсов и расширить их транзитную конфигурацию. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:23
2022-07-21T20:23
экономика
цены на нефть
туркмения
центральная азия
россия
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АШХАБАД, 21 июл - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад готов увеличить поставки энергоресурсов и расширить их транзитную конфигурацию.Как сообщает в четверг Туркменское телевидение, об этом туркменский лидер заявил, выступая на Четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, прошедшей в киргизском городе Чолпон-Ата.Бердымухамедов отметил, что Туркменистан рассчитывает на продолжение и расширение партнёрства в энергетике, напомнив, что в активе стран региона уже имеется реализованный крупный энергетический проект – газопровод Туркменистан- Узбекистан-Казахстан-Китай."Готовы рассмотреть вместе с партнёрами возможности для существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации", - подчеркнул глава государства.Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Страна также является лидером по поставкам трубопроводного природного газа в Китай.
https://ria.ru/20220713/energetika-1802239542.html
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экономика, цены на нефть, туркмения, центральная азия, россия
20:23 21.07.2022
 
Туркмения готова увеличить поставки энергоресурсов и разнообразить транзит

Президент Туркмении Бердымухамедов заявил о готовности увеличить поставки энергоресурсов

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкАшхабад – столица Туркменистана
Ашхабад – столица Туркменистана - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Ашхабад – столица Туркменистана. Архивное фото
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АШХАБАД, 21 июл - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад готов увеличить поставки энергоресурсов и расширить их транзитную конфигурацию.
Как сообщает в четверг Туркменское телевидение, об этом туркменский лидер заявил, выступая на Четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, прошедшей в киргизском городе Чолпон-Ата.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 16:38
Туркмения и ОАЭ обсудили расширение партнерства в сфере энергетики
Бердымухамедов отметил, что Туркменистан рассчитывает на продолжение и расширение партнёрства в энергетике, напомнив, что в активе стран региона уже имеется реализованный крупный энергетический проект – газопровод Туркменистан- Узбекистан-Казахстан-Китай.
"Готовы рассмотреть вместе с партнёрами возможности для существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации", - подчеркнул глава государства.
Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Страна также является лидером по поставкам трубопроводного природного газа в Китай.
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