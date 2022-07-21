https://ria.ru/20220721/turizm-1803996055.html
В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов
В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов - РИА Новости, 21.07.2022
В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов
По меньшей мере 130 авиарейсов отменены в Новой Зеландии из-за ураганных ветров, сообщает радио RNZ. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:06
2022-07-21T14:06
2022-07-21T14:06
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. По меньшей мере 130 авиарейсов отменены в Новой Зеландии из-за ураганных ветров, сообщает радио RNZ.Непогода вызвала закрытие дорог и нарушение электроснабжения для тысяч человек.Синоптики предупредили о возможности проливных дождей, в том числе в Веллингтоне. В ряде районов есть угроза наводнений.По сообщениям телеканала ABC, морские волны в некоторых местах достигают высоты девяти метров, а часть страны укрыта снегом, поскольку в Южном Полушарии сейчас зима. При порывах скорость ветра достигает 126 километров в час.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новая зеландия, веллингтон (город), погода, новости - туризм, самолеты
В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов
В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов и закрыты дороги
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. По меньшей мере 130 авиарейсов отменены в Новой Зеландии из-за ураганных ветров, сообщает радио RNZ.
Непогода вызвала закрытие дорог и нарушение электроснабжения для тысяч человек.
Синоптики предупредили о возможности проливных дождей, в том числе в Веллингтоне. В ряде районов есть угроза наводнений.
По сообщениям телеканала ABC, морские волны в некоторых местах достигают высоты девяти метров, а часть страны укрыта снегом, поскольку в Южном Полушарии сейчас зима. При порывах скорость ветра достигает 126 километров в час.