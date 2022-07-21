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В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов - РИА Новости, 21.07.2022
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Туризм
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В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов
В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов - РИА Новости, 21.07.2022
В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов
По меньшей мере 130 авиарейсов отменены в Новой Зеландии из-за ураганных ветров, сообщает радио RNZ. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:06
2022-07-21T14:06
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. По меньшей мере 130 авиарейсов отменены в Новой Зеландии из-за ураганных ветров, сообщает радио RNZ.Непогода вызвала закрытие дорог и нарушение электроснабжения для тысяч человек.Синоптики предупредили о возможности проливных дождей, в том числе в Веллингтоне. В ряде районов есть угроза наводнений.По сообщениям телеканала ABC, морские волны в некоторых местах достигают высоты девяти метров, а часть страны укрыта снегом, поскольку в Южном Полушарии сейчас зима. При порывах скорость ветра достигает 126 километров в час.
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туризм, новая зеландия, веллингтон (город), погода, новости - туризм, самолеты
14:06 21.07.2022
 
В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов

В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов и закрыты дороги

© AFP 2022 / Dean TremlМеждународный аэропорт в Окленде, Новая Зеландия
Международный аэропорт в Окленде, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / Dean Treml
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. По меньшей мере 130 авиарейсов отменены в Новой Зеландии из-за ураганных ветров, сообщает радио RNZ.
Непогода вызвала закрытие дорог и нарушение электроснабжения для тысяч человек.
Синоптики предупредили о возможности проливных дождей, в том числе в Веллингтоне. В ряде районов есть угроза наводнений.
По сообщениям телеканала ABC, морские волны в некоторых местах достигают высоты девяти метров, а часть страны укрыта снегом, поскольку в Южном Полушарии сейчас зима. При порывах скорость ветра достигает 126 километров в час.
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