https://ria.ru/20220721/turizm-1803996055.html

В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов

В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов - РИА Новости, 21.07.2022

В Новой Зеландии из-за сильных ветров отменены 130 авиарейсов

По меньшей мере 130 авиарейсов отменены в Новой Зеландии из-за ураганных ветров, сообщает радио RNZ. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:06

2022-07-21T14:06

2022-07-21T14:06

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. По меньшей мере 130 авиарейсов отменены в Новой Зеландии из-за ураганных ветров, сообщает радио RNZ.Непогода вызвала закрытие дорог и нарушение электроснабжения для тысяч человек.Синоптики предупредили о возможности проливных дождей, в том числе в Веллингтоне. В ряде районов есть угроза наводнений.По сообщениям телеканала ABC, морские волны в некоторых местах достигают высоты девяти метров, а часть страны укрыта снегом, поскольку в Южном Полушарии сейчас зима. При порывах скорость ветра достигает 126 километров в час.

https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803666464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новая зеландия, веллингтон (город), погода, новости - туризм, самолеты