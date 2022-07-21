16:01 21.07.2022 (обновлено: 16:16 21.07.2022)
Турбину для "Северного потока" еще не передали "Газпрому", заявили в ФРГ
Министр экономики ФРГ: турбина для "Северного потока" уже в Германии, но не у "Газпрома"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Турбина для "Северного потока" уже прибыла в Германию, о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана "Газпрому", мы сообщим", - сказал Хабек на пресс-конференции в четверг.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.
При этом с середины июня, еще до техобслуживания, экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром".
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Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.