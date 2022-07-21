https://ria.ru/20220721/turbina-1804061609.html

Турбину для "Северного потока" еще не передали "Газпрому", заявили в ФРГ

Турбину для "Северного потока" еще не передали "Газпрому", заявили в ФРГ - РИА Новости, 21.07.2022

Турбину для "Северного потока" еще не передали "Газпрому", заявили в ФРГ

Турбина для "Северного потока" уже прибыла в Германию, о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:01

2022-07-21T16:01

2022-07-21T16:16

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Турбина для "Северного потока" уже прибыла в Германию, о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.При этом с середины июня, еще до техобслуживания, экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром".Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220721/gaz-1803943126.html

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802608289.html

https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

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в мире, германия, европа, канада, газпром, siemens, северный поток, владимир путин, экономика