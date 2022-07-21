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Турбину для "Северного потока" еще не передали "Газпрому", заявили в ФРГ - РИА Новости, 21.07.2022
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Турбину для "Северного потока" еще не передали "Газпрому", заявили в ФРГ
Турбину для "Северного потока" еще не передали "Газпрому", заявили в ФРГ - РИА Новости, 21.07.2022
Турбину для "Северного потока" еще не передали "Газпрому", заявили в ФРГ
Турбина для "Северного потока" уже прибыла в Германию, о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:01
2022-07-21T16:16
в мире
германия
европа
канада
газпром
siemens
северный поток
владимир путин
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Турбина для "Северного потока" уже прибыла в Германию, о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.При этом с середины июня, еще до техобслуживания, экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром".Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
https://ria.ru/20220721/gaz-1803943126.html
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802608289.html
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в мире, германия, европа, канада, газпром, siemens, северный поток, владимир путин, экономика
16:01 21.07.2022 (обновлено: 16:16 21.07.2022)
 
Турбину для "Северного потока" еще не передали "Газпрому", заявили в ФРГ

Министр экономики ФРГ: турбина для "Северного потока" уже в Германии, но не у "Газпрома"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Турбина для "Северного потока" уже прибыла в Германию, о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана "Газпрому", мы сообщим", - сказал Хабек на пресс-конференции в четверг.
Северный поток. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
09:30
Немцы словами о Путине поставили на место паниковавших из-за газа политиков
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание, завершение которого ожидается 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.
При этом с середины июня, еще до техобслуживания, экспорт по "Северному потоку" шел с ограничением - на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались на КС "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 09:37
"Абсурд". Немцы пришли в ужас после слов Бербок о России
Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Шахтер - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00
Грязное дело: в Европе дерутся за газ и начинают копать уголь
 
В миреГерманияЕвропаКанадаГазпромSiemensСеверный потокВладимир ПутинЭкономика
 
 
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